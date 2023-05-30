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Spor

Muslera, Süper Lig'deki 6. şampiyonluğunu yaşadı

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Spor Toto Süper Lig'deki 12. sezonuna 6. şampiyonluğunu yaşadı. Başarılı file bekçisi, şampiyonluğun ardından açıklamalarda bulundu.

30 Mayıs 2023 Salı 23:14 - Güncelleme:
Muslera, Süper Lig'deki 6. şampiyonluğunu yaşadı
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Fernando Muslera yaptığı açıklamada, "Geçen sene çok zorlu bir sezon geçirdik. Dursun Özbek ve Erden Timur'un gelmesiyle farklı bir yola girdik. Herkesin şampiyonluğu hak ettiğini düşünüyorum. Taraftarın inanılmaz payı vardı bunda. Hocalarımıza, Florya çalışanlarına, takım arkadaşlarıma, stat çalışanlarına takım arkadaşlarıma ve ailelerine tebriklerimi gönderiyorum. Hepimiz çok mutluyuz." dedi.

Çok mutlu olduğunu belirten kaptan, "12. yılım, 6 kere şampiyonluk kazandım, yüzde 50'si diyebiliriz. 15 tane kupa, aileme, çocuklarıma çok teşekkür ederim. Anneme, ailesine, şu anda çocuklarıma bakıyorlar, onlara teşekkürler. Çok mutluyuz şu anda." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'daki şampiyonluk sayısına Türkçe cevap veren Muslera, "6. şampiyonluk abi." diye konuştu.

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