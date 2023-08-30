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Spor

Fernando Muslera: Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz

Galatasaray'ın kaptanı Fernando Muslera, Molde galibiyeti sonrası demeçler verdi. Çok iyi oynayan bir takıma karşı mücadele verdiklerini ifade eden Muslera, 'İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız.' dedi.

30 Ağustos 2023 Çarşamba 00:50 - Güncelleme:
Fernando Muslera: Temmuz'dan beri bunun için çalışıyoruz
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Muslera, Molde maçı sonrasında açıklamalarda bulundu. Deneyimli kaleci, "İki tane zor maç oynadık. Çok iyi oynayan bir takıma karşı oynadık. İki maçta da zor anlar yaşadık ama iki maçı da kazanarak gruplara gidiyoruz. Temmuz'dan beri çok çalıştık bunun için grupların keyfini çıkaracağız." sözlerini kullandı.

Her şeyin takım için önemli olduğunu belirten Muslera "Her zaman takım en önemlisi. Çok çalışıyorum, onun sonucunu alınca çok mutlu oluyorum. Kaleciler olarak hepimiz bireysel olarak antrenmanlara devam ediyoruz ve yapabildiğimiz her şeyi yapıyoruz. Sonucunu alınca da mutlu oluyoruz. Ama en önemlisi takım için diyoruz" açıklamasını yaptı.

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