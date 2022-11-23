İSTANBUL 18°C / 12°C
Parçalı bulutlu, güneşli
23 Kasım 2022 Çarşamba / 29 RebiülAhir 1444
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    18,6162
  • EURO
    19,2415
  • ALTIN
    1039.65
  • BIST100
    4780.74
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muslera, Torreira ve Maxi Gomez, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı
Spor

Muslera, Torreira ve Maxi Gomez, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı

Kadrosunda Galatasaray'dan Fernando Muslera ve Lucas Torreira ile Trabzonsporlu Maxi Gomez'i bulunduran Uruguay, 2022 Dünya Kupası'ndaki ilk maçında Güney Kore ile karşı karşıya gelecek.

AA23 Kasım 2022 Çarşamba 09:20 - Güncelleme:
Muslera, Torreira ve Maxi Gomez, Dünya Kupası'nda Güney Kore'ye karşı
ABONE OL

2022 FIFA Dünya Kupası'nda mücadele eden Uruguay ile Güney Kore, turnuvada 3. kez karşılaşacak.

Education City Stadı'nda yarın oynanacak H Grubu mücadelesi, saat 16.00'da başlayacak. Maçı Fransız hakem Clement Turpin yönetecek.

1930 ve 1950'de düzenlenen Dünya Kupası'nı müzesine götüren Uruguay ile 1986'dan bu yana futbolun milli takımlar düzeyindeki bir numaralı organizasyonuna katılmayı başaran Güney Kore, turnuvada 3. kez rakip olacak.

Uruguay, rakibiyle 1990 İtalya'da oynadığı grup maçını 1-0, 2010 Güney Afrika'da yaptığı son 16 turu müsabakasını da 2-1 kazanmıştı.

Uruguay'ın kadrosunda Galatasaray'dan kaleci Fernando Muslera ve orta saha oyuncusu Lucas Torreira ile Trabzonsporlu santrfor Maxi Gomez yer alıyor.

Gruptaki diğer maçta ise Portekiz ile Gana puan mücadelesine çıkacak.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.