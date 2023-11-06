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Spor

Muslera'dan büyük fedakarlık! Takımı yalnız bırakmak istemiyor

Galatasaray'ın Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, iğne ile oynamak istediğini teknik heyete bildirdi.

Fanatik6 Kasım 2023 Pazartesi 13:25 - Güncelleme:
Muslera'dan büyük fedakarlık! Takımı yalnız bırakmak istemiyor
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Galatasaray'da Kasımpaşa maçında yaşadığı sakatlık nedeniyle 1 ay sahalardan uzak kalması beklenen Fernando Muslera, daha önce ise ayağındaki kırığa rağmen 3 ay gibi kısa bir sürede sahalara dönmüştü.

Uruguaylı file bekçisinin, erken dönmek için her türlü fedakarlığı yapmaya hazır olduğu belirtildi. Uruguaylı eldiven, iğne ile oynayabilecek duruma geldiği an sarı kırmızılı formayı giymek istiyor.

Bu sezon Galatasaray formasıyla 20 resmi maça çıkan Fernando Muslera, bu maçlarda 18 gol yerken 9 maçta kalesini gole kapattı.

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