17 Kasım 2021 Çarşamba 12:14 - Güncelleme: 17 Kasım 2021 Çarşamba 12:16

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'ndaki performansıyla eleştirilmeye devam ediyor. Uruguay, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde deplasmanda Bolivya'ya 3-0 yenilirken, Muslera yediği ilk golde yaptığı hata nedeniyle gündem oldu.

3 BİN 637 METREDE YÜKSEKLİKTE MAÇ

Bolivya'nın başkenti La Paz'da bulunan ve deniz seviyesinden 3 bin 637 metre yükseklikte olduğu için deplasman takımlarının korkulu rüyası olan Hernando Siles Stadyumu'nda oynanan müsabakada ev sahibi takıma galibiyeti getiren golleri 30 ve 79. dakikalarda Juan Arce ile 45. dakikada Marcelo Moreno attı.

MUSLERA'DAN BÜYÜK HATA!

30. dakikada Juan Arce'nin sol kanattan yaptığı etkisiz ortada top kale sahasında sekti ve Muslera'yı şaşırttı. Uruguaylı kalecinin elinden kaçırdığı meşin yuvarlak direğe çarparak filelerle buluştu. Tecrübeli file bekçisi bu hatası nedeniyle Uruguay basınında eleştirilere maruz kalırken, Muslera hakkında asıl şok edici sözler ise Bolivya'nın kalecisi Carlos Lampe'den geldi!

CARLOS LAMPE: "UMARIM MUSLERA'YI URUGUAY'DA ÖLDÜRMEZLER"

Star.com.tr'nin haberine göre Lampe, karşılaşma sonrası yaptığı açıklamada, "Umarım Uruguay'da Fernando Muslera'yı öldürmezler!" dedi. 34 yaşındaki kaleci basın toplantısına maç hakkında konuşarak başladı ve şunları söyledi:

"Uruguay çok akıllı bir oyun oynadı ancak topa sahip olmak ve rakip defansta boşlukların açılmasını beklemek konusunda sabırlıydık. Muslera adına talihsiz bir gol bulduk ve bu gol onları daha fazla hücuma çıkardı."

"LA PAZ'IN YÜKSEKLİĞİNDE OYNAMAK KALECİLER İÇİN ZOR"

Bolivyalı file bekçisi, meslektaşı Muslera'nın yediği hatalı golle ilgili olarak ise "Talihsiz bir gol oldu. Umarım Uruguay'da Fernando'yu öldürmezler! Sadece biz kaleciler La Paz'ın yüksekliğinde oynamanın ne kadar karmaşık olduğunu, topun nasıl hareket ettiğini, içe doğru bükülmek yerine dışarıya büküldüğünü, düz gittiğini ve eğri olmadığını biliyoruz." diye konuştu.

URUGUAY, 2022 DÜNYA KUPASI ŞANSINI ZORA SOKTU

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde bitime 4 maç kala Uruguay 16 puanla 7. sırada yer alıyor, 15 puanlı Bolivya ise 8. basamakta bulunuyor.

Grupta 35 puanlı lider Brezilya'nın ardından Arjantin 29, Ekvador 23, Kolombiya ve Peru 17'şer puanla ilk 5 içinde yer alıyor.

Güney Amerika Elemeleri'nde ilk 4'e girecek ekipler, Dünya Kupası'na doğrudan katılacak. Grupta 5. olan takım ise play-off oynamaya hak kazanacak.