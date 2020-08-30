Muslera'dan emeklilik itirafı! ''O kulüpte bırakmak isterim''

30 Ağustos 2020 Pazar 20:40 - Güncelleme: 30 Ağustos 2020 Pazar 20:40

Galatasaray'ın sakatlığı nedeniyle bir süre daha sahalardan uzak kalacak Uruguaylı kalecisi Fernando Muslera, ülkesinde bir TV kanalına özel röportaj verdi ve dikkat çeken açıklamalarda bulundu. Muslera'nın açıklamalarının satır başları şu şekilde:

"3. GÜN İDMANLARA BAŞLADIM"



5 saatlik operasyon geçirdim ve neredeyse hemen yürümeye başladım. 3. günde evde idmanlara başladım. Çok önemli fiziksel idmanlar vardı yapmam gereken.

"BENDEN SUAREZ VE CAVANI'Yİ İSTİYORLAR"

Türkiye'de taraftarlar benden Luis Suarez ve Edinson Cavani'yi arayarak transferlerine aracı olmamı istiyor. İkisi de süper profesyonel oyuncular. Onların oynamaması beni endişelendirir ama ne yapacaklarını bilecek tecrübedeler.

"EMEKLİ OLMAYI İSTEDİĞİM KULÜP..."



Nacional'de 6 ay oynadım ama çok zevk aldım, daha çok oynamak isterdim. Wanderers'ta emekli olmak isterim çünkü her şey orada başladı. Türkiye tamamen farklı bir ülke, ikinci evim gibi hissediyorum ancak hedefim Uruguay'a geri dönmek.