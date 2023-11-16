Muslera'dan Erce'ye centilmen davranış!

Galatasaray'ın efsaneleri arasına adını yazan Fernando Muslera, sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. Hatayspor-Galatasaray maçı öncesinde hakem Bahattin Şimşek, yazı tura atışıyla birlikte top veya kale seçimi için Muslera'ya şans tanıdı.

Uruguaylı kaleci ise maçın hakemine "Bana sormana gerek yok, Erce seçim yapsın" dedi. Erce ise seçim hakkını sarı kırmızılı kaleciye tekrar teklif ederken Muslera, "Senin seçmeni istiyorum, top veya kale ne istiyorsan al yazı turaya gerek yok" dedi.

Hatayspor kalecisi Erce, bu centilmen hareket karşısında şaşkınlığını gizleyemezken Muslera'ya teşekkürlerini ileterek seçimini yaptı.

ROSIER'İN DİREĞE ÇARPMASINI ENGELLEDİ

Daha önce oynanan Galatasaray'ın Beşiktaş'ı konuk ettiği karşılaşmada, siyah beyazlı oyuncu Valentin Rosier'in kayarak topa vurmak istediği pozisyonda yetişemezken direğe doğru gittiği sırada Muslera, rakibini son anda eliyle iterek direğe çarpmasını engellemişti.

EN CENTİLMEN FUTBOLCU: FERNANDO MUSLERA



TFF tarafından 2023 Ağustos - Eylül döneminde Fair Play ödülünü kazanmıştı.

TFF tarafından bu ödülün gerekçesi şu şekilde açıklanmıştır:

Gerekçe: Rakibe duyduğu saygı, maçlardan sonra rakip kalecileri tebrik etmesi, gerekirse teselli etmesi ve tüm Futbol yaşamı boyunca sergilediği Fair Play değerlerine uygun, örnek oluşturacak genel yaklaşımları nedeni ile ödüle oy birliği ile layık bulunmuştur.