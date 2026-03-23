Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'na geri dönüşü ve Galatasaray ile ilgili konuştu.

YENİDEN MİLLİ TAKIMDA

Estudiantes forması giyen 39 yaşındaki Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımı'nın İngiltere ve Cezayir ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosunda yer aldı.

Muslera, bu kararla birlikte yaklaşık 4 yıllık aranın ardından Uruguay Milli Takımı'na geri döndü.

"BENİ ÇOK MUTLU ETTİ"

Milli takım daveti ile ilgili konuşan deneyimli eldiven, "Davet beni çok mutlu etti. Bu dört yıl içinde kişisel hayatımda, fikrimi değiştirip yeni kapılar açmamı sağlayan pek çok şey yaşandı." dedi.

Beşinci kez Dünya Kupası'nda olmak istediğini söyleyen Fernando Muslera, "Adımı Uruguay'ın futbol tarihine yazdırmak, benim ve çocuklarım için bir gurur kaynağı. Eğer gerçekleşirse, bugün kelimelerle tarif edemeyeceğim bir mutluluk olacak." diye konuştu.

Muslera, milli takımın bir diğer kalecisi Sergio Rochet ile ilişkisi hakkında sorulan sorunun ardından, "Elimden geldiğince katkı sağlamak için buradayım. Rochet ile konuştum ve çok iyi anlaşıyoruz. En önemli şey, Uruguay'ın kalesinin iyi korunduğunu bilmek." dedi.

GALATASARAY AÇIKLAMASI

39 yaşındaki deneyimli file bekçisi, AUF'a verdiği bu röportajında Galatasaray ile ilgili gelen sorulara da cevap verdi.

"GERİ DÖNECEĞİM"

Muslera, "Türkiye benim ikinci evim. On dört yıl, iki çocuğum orada doğdu. Çok şey borçluyum, sadece Galatasaray'a değil, ülkeye de. Futbolu bıraktığımda hiç şüphesiz, geri döneceğim." sözlerini sarf etti.

"ÇOK GÜZEL BİR DENEYİMDİ"

Fernando Muslera, "Galatasaray ve Türkiye benim ikinci evim. Türkiye gerçekten harika bir ülke, futbolun çok sevildiği bir ülke. Futbolun dışında da aynı taraftarlar basketbola, kadın voleyboluna, erkek voleyboluna gidiyor. Türk futbolunu yaşamak, görmek gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Bugün bu benim için bir gurur ve mutluluk; çocuklarımın da bunu hatırlaması... Babalarının nerelerde oynadığını hatırlamaları... Kısacası, o muhteşem deneyimleri yaşamış olmaları." diye konuştu.