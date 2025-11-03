İSTANBUL 20°C / 13°C
Spor

Muslera'dan hakemlere sert tepki: Büyük hatalar yaptı

Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Boca Juniors ile oynanan maçın ardından yaptığı açıklamada hakemleri eleştirdi.

3 Kasım 2025 Pazartesi 17:31
Muslera'dan hakemlere sert tepki: Büyük hatalar yaptı
ABONE OL

Galatasaray'dan ayrıldıktan sonra Estudiantes forması giyen Fernando Muslera, Boca Juniors karşılaşması sonrası yaptığı açıklamalarla Arjantin'de gündem oldu. Takımının 2-1 mağlup olduğu maçın ardından konuşan deneyimli kaleci, hakemlerin yönetimini ağır şekilde eleştirdi.

Muslera, "VAR varken maçın hakem hatalarıyla belirlenmesine sinir oluyorum. Hakem, maçın gidişatını etkileyen büyük hatalar yaptı." ifadelerini kullandı.

Uruguaylı file bekçisi, özellikle takım arkadaşı Gabi'nin gördüğü kırmızı karta tepki göstererek, "Gabi'nin kırmızı kart gördüğü pozisyondan önce Thiago'ya faul vardı. Bu tür hatalar insanın canını sıkıyor. Penaltı ya da son pozisyon bir yana, bu adil değil." dedi.

Muslera, hakemlerin VAR teknolojisinden yeterince yararlanmadığını belirterek, "Ellerinde 200 kamera var, bekleyip doğru kararı verebilirler. Ama adil olmak gerekiyor." sözleriyle tepkisini dile getirdi.

