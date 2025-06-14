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Spor

Muslera'dan Icardi sözleri: Kafasında sadece Fenerbahçe var

Galatasaray, kaptan Fernando Muslera ile yapılan röportajın ilk bölümünü yayınladı. Uruguaylı efsane, Icardi ve Barış Alper ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Haber Merkezi14 Haziran 2025 Cumartesi 21:38 - Güncelleme:
Muslera'dan Icardi sözleri: Kafasında sadece Fenerbahçe var
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Mauro Icardi'nin takım içinde çok etkili olduğunu söyleyen 38 yaşındaki file bekçisi, "Mauro Icardi zaten adamda karizma var, her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu herkes neden olduğunu biliyor onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'Kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı." ifadelerini kullandı.

"Barış Alper... Adam çok güçlü ve dinamik. İlk dakikadan son dakikaya, adam hep %100 durumda. Çok güçlü çok."

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