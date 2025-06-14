Mauro Icardi'nin takım içinde çok etkili olduğunu söyleyen 38 yaşındaki file bekçisi, "Mauro Icardi zaten adamda karizma var, her şey var, herkes onu dinliyor. Süper Kupa maçında sadece Mauro mutluydu herkes neden olduğunu biliyor onun kafasında sadece Fenerbahçe var. Mauro çok istedi ve bize 'Kaç dakika oynayacağımızı bilmiyorum ama garanti 1 gol atacağım' dedi. Adam 1 dakika oynadı ve attı." ifadelerini kullandı.

"Barış Alper... Adam çok güçlü ve dinamik. İlk dakikadan son dakikaya, adam hep %100 durumda. Çok güçlü çok."