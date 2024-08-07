İSTANBUL 29°C / 21°C
Parçalı bulutlu, güneşli
7 Ağustos 2024 Çarşamba / 2 Safer 1446
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    33,4822
  • EURO
    36,6455
  • ALTIN
    2575.38
  • BIST100
    10024.3
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu tepkisi: Bunu siz bilemezsiniz
Spor

Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu tepkisi: Bunu siz bilemezsiniz

Galatasaray kalecisi Fernando Muslera, Beşiktaş maçının devre arasında Kerem Aktürkoğlu'nun söylediği iddia edilen sözler için sorulan soruya tepki gösterdi.

7 Ağustos 2024 Çarşamba 20:03 - Güncelleme:
Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu tepkisi: Bunu siz bilemezsiniz
ABONE OL

Süper Lig'in 1'inci haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da takım kaptanlarından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Kendilerinden beklenenlerin farkında olduklarını belirten Fernando Muslera, "Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.

'NASIL BİTİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ'

Süper Kupa'daki Beşiktaş maçına değinen Fernando Muslera, "Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

''BUNLARI SİZ BİLEMEZSİNİZ'

"Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı gündeme geldi" diye soru yöneltilmesinin ardından Fernando Muslera şu cevabı verdi:

"Kim söyledi bunu? Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor."

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.