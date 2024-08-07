Muslera'dan Kerem Aktürkoğlu tepkisi: Bunu siz bilemezsiniz

Süper Lig'in 1'inci haftasında Hatayspor ile karşı karşıya gelecek Galatasaray'da takım kaptanlarından Fernando Muslera açıklamalarda bulundu.

Kendilerinden beklenenlerin farkında olduklarını belirten Fernando Muslera, "Yeni bir sezon başlıyor. Hazırlıklarımız devam ediyor. Çok fazla beklenti var. Cumartesi günü çok önemli bir maçı kaybettik ama cuma gününden itibaren tekrardan odaklanarak sezona iyi başlamak istiyoruz" dedi.

'NASIL BİTİRDİĞİNİZ ÖNEMLİ'

Süper Kupa'daki Beşiktaş maçına değinen Fernando Muslera, "Kötü bir sonuç aldık Beşiktaş'a karşı. Beşiktaş çok iyi hazırlanmıştı. Onları da tebrik etmek lazım. Nasıl başladığımız değil nasıl bitirdiğimiz önemli. Son yıllarda olduğu gibi bu sezon da en iyi şekilde bitireceğiz" diye konuştu.

''BUNLARI SİZ BİLEMEZSİNİZ'

"Kerem Aktürkoğlu'nun Beşiktaş maçında soyunma odasında olay çıkardığı gündeme geldi" diye soru yöneltilmesinin ardından Fernando Muslera şu cevabı verdi:

"Kim söyledi bunu? Soyunma odasında mıymış bu gazeteci? Ben 13 yıldır buradayım, soyunma odasında neler oluyor iyi bilirim. Bunları siz bilemezsiniz, 5 dakika önce ne yaşandığını bilemezsiniz. Futbolda her zaman bir şekilde haberler yaratılıyor."