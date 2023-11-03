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Spor

Muslera'dan korkutan gelişme!

Galatasaray'da kulüp doktoru Yener İnce, yaşadığı ikili mücadele sonrası oyuna devam edemeyen Fernando Muslera'nın sağlık durumu hakkında bilgi verdi. Uruguaylı eldivenin pozisyonda dirseğinin çıktığını belirten İnce, 'Yarın çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız.' yorumunu yaptı.

AA3 Kasım 2023 Cuma 23:41 - Güncelleme:
Muslera'dan korkutan gelişme!
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Galatasaray Kulüp Doktoru Yener İnce, Kasımpaşa maçında sakatlanan Fernando Muslera'nın dirseğinin çıktığını ve ilk müdahaleyle yerine yerleştirdiklerini belirtti.

RAMS Park'ta oynanan Kasımpaşa mücadelesinde Fall ile girdiği pozisyonun ardından sakatlanarak 59. dakikada yerini Günay Güvenç'e bırakan Fernando Muslera'nın son durumuyla ilgili kulüp doktoru Yener İnce basın mensuplarına bilgi verdi.

Uruguaylı file bekçisinin yaşanan pozisyonun ardından sol dirseğinin çıktığını söyleyen İnce, "Dirsekte çıkık vardı, saha içinde yerine yerleştirdik." açıklamasını yaptı.

Fernando Muslera'nın yarın çekilecek MR görüntüsüyle birlikte durumunun netleşeceğini de vurgulayan İnce, şunları söyledi:

"Yarın çekeceğimiz MR'da, çıkığa eşlik eden başka bir durum var mı ona bakacağız. Eşlik eden bir tablo belirlersek bunun ne kadar zaman alacağını da belirteceğiz. Bazen bu durum çok rahat atlatılabilir, yerine oturması yeterli olabilir. Bazen de Allah korusun, küçük kırıkla beraberse bu çıkık, iş uzar. Bu nedenle yarın daha net bir şey söyleyeceğiz."

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