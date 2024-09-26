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Spor

Muslera'dan takım arkadaşlarına yemek jesti

Galatasaray'da kaptan Fernando Muslera, PAOK'u 3-1 mağlup ettikleri günün ardından takım arkadaşlarını yemeğe götürdü.

DHA26 Eylül 2024 Perşembe 17:39 - Güncelleme:
Muslera'dan takım arkadaşlarına yemek jesti
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Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi play-off turunda Young Boys ile karşılaştığı maçta doğrudan kırmızı kart görerek takımını yalnız bırakan Fernando Muslera'ya UEFA tarafından da 3 maç ceza verilmişti. Uruguaylı file bekçisi bu nedenle PAOK maçında kaleyi koruyamamıştı.

Kaptan Muslera hem hafta sonu oynanan Fenerbahçe derbisini hem de Avrupa Ligi'ndeki PAOK maçında alınan galibiyetleri kutlamak amacıyla takım arkadaşlarını bir kebapçıda ağırladı. Sarı-kırmızılı takımın özellikle yabancı oyuncuları Türk yemeklerini çok sevdiklerini ifade etti. Özellikle yıldız oyuncu Victor Osimhen'in Türk kebapları ile tanışma anlarındaki mutluluğu gözlerden kaçmadı.

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