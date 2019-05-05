Muslera'dan temkinli sözler: Daha hiçbir şey bitmedi
Galatasaray’ın Uruguaylı file bekçisi Fernando Muslera, 2-0 kazandıkları Beşiktaş derbisinin ardından temkinli konuştu.
‘Henüz hiçbir şey bitmiş değil’ diyen başarılı eldiven, şu ifadeleri kullandı:
“Daha hiçbir şey bitmedi. Çok önemli galibiyet aldık ama ligde her an her şey değişebilir. Ayaklarımız yere sağlam basmalı. Bugün son derece konsantre olmuş bir Galatasaray vardı. Beşiktaş zor bir rakip ama iyi bir oyunla güzel bir galibiyet aldık.”
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