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Spor

Muslera'dan tepki: Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda

Galatasaray'ın kalecisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar karşılaşması sonrası konuştu.

Haber Merkezi14 Şubat 2025 Cuma 01:29 - Güncelleme:
Muslera'dan tepki: Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda
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Galatasaray'ın file bekçisi Fernando Muslera, AZ Alkmaar karşılaşması sonrası konuştu.

Uruguaylı eldiven, "Tam unutmalık maç. Baştan sona oynamadık. İyi bitiremedik. Rakip her taraftan kalemize geldi. Her zaman bir şansınız vardı. Şimdi evimizde oynayacağız. Orada güçlü olmamız gerekiyor mental olarak. Kendimizi eleştirmemiz gereken çok şey var, bunu yapacağız. Olan oldu. Bir sonraki maça odaklanmamız gerekiyor." dedi.

"Zamanı gelince konuşurum demişti kendisi, şu anda bazı konuları konuşmanın zamanı mı? Kariyeriyle ilgili olabilir, eleştiriler olabilir." şeklindeki sorunun ardından, "Futbolu bırakmamı mı istiyorsunuz tam şu anda!" yanıtını verdi.

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