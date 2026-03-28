28 Mart 2026 Cumartesi / 10 Sevval 1447
  Muslera'lı Uruguay, İngiltere ile yenişemedi
Hazırlık maçında İngiltere ile Uruguay, Wembley Stadyumu'nda karşılaştı ve mücadele 1-1'lik skorla tamamlandı. Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması giydi.

HABER MERKEZİ28 Mart 2026 Cumartesi 01:31 - Güncelleme:
Liglere verilen milli arada İngiltere ile Uruguay dostluk maçında karşılaştı.

Wembley Stadyumunda oynanan mücadelede kazanan çıkmadı ve mücadelede 1-1'lik skorla tamamlandı.

İlk yarısı sessiz geçilen maçta perde 81. dakikada Ben White ile bulduğu gol ile açıldı.

Bu gole karşılık olarak Uruguay, 90+4. dakikada Valvarde ile penaltıdan skoru tayin etti.

2.5 YIL SONRA İLK KEZ

Uruguay'da Fernando Muslera, Haziran 2022'den sonra ilk defa milli takım forması ile sahaya çıktı.

Başarılı file bekçisi maçı 4 kurtarışla tamamladı.

