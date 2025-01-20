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Spor

Muslera'nın performansı kafaları karıştı

Galatasaray'da, kulüp rekoru kırmaya hazırlanan Fernando Muslera'nın performansı tartışma konusu oldu.

Haber Merkezi20 Ocak 2025 Pazartesi 11:36 - Güncelleme:
Muslera'nın performansı kafaları karıştı
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Galatasaray bu sezon 29 resmi maçın sadece dördünde kalesini kapatabildi, toplam 44 gol yedi: Maç başı 1.51.

Sarı-kırmızılılar, 23 Kasım'daki Bodrum sınavından sonra çıktığı yedi lig maçının hiçbirinde de kalesini kapatamadı.

Bu istatistikte defanstaki sıkıntıların yanı sıra 429 lig maçı ile kulüp rekorunu kırmaya hazırlanan Muslera'nın formsuzluğunun etkisi dikkat çekiyor.

Aslan, 13. bitirdiği 2021-22 sezonunun ilk 19 haftasında 23 gol yerken kalesini 5 kez kapatmıştı.

Cimbom 2023-24'te aynı süreçte 11 maçta, 2022- 23'te ise 8 maçta gol yememişti.

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