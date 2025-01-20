Muslera'nın performansı kafaları karıştı

Galatasaray bu sezon 29 resmi maçın sadece dördünde kalesini kapatabildi, toplam 44 gol yedi: Maç başı 1.51.

Sarı-kırmızılılar, 23 Kasım'daki Bodrum sınavından sonra çıktığı yedi lig maçının hiçbirinde de kalesini kapatamadı.

Bu istatistikte defanstaki sıkıntıların yanı sıra 429 lig maçı ile kulüp rekorunu kırmaya hazırlanan Muslera'nın formsuzluğunun etkisi dikkat çekiyor.

Aslan, 13. bitirdiği 2021-22 sezonunun ilk 19 haftasında 23 gol yerken kalesini 5 kez kapatmıştı.

Cimbom 2023-24'te aynı süreçte 11 maçta, 2022- 23'te ise 8 maçta gol yememişti.