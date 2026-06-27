2026 Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, yaptığı hatayla karşılaşmanın önüne geçti.

Maçın 42. dakikasında İspanya'da Baena'nın zayıf vuruşunu Muslera çıkaramadı. İspanya bu golle 1-0 öne geçerken Muslera'nın üzüntüsü kameralara yansıdı. Karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Fernando Muslera, yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Uruguay, Dünya Kupası'na veda etti. Maçın hemen ardından Uruguay'da Fernando Muslera'ya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Önceki grup maçlarında da performansı nedeniyle büyük tepki çeken Muslera, Uruguay formasıyla 19. Dünya Kupası maçına çıkarak Claudio Taffarel'i geride bıraktı ve Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Muslera'nın yediği gol nedeniyle kendi isteğiyle oyundan çıktığını söyledi.