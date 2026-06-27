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Spor

Muslera'nın rekor gecesi kabusa döndü! Hatası ülkesine pahalıya patladı

Uruguay, 2026 Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son maçında İspanya ile karşı karşıya geldi. Mücadeleye ilk 11'de başlayan Fernando Muslera, 42. dakikada yediği hatalı golle büyük tepki çekti. Deneyimli file bekçisi, devre arasında oyundan alındı. İşte detaylar...

Akşam27 Haziran 2026 Cumartesi 08:14 - Güncelleme:
Muslera'nın rekor gecesi kabusa döndü! Hatası ülkesine pahalıya patladı
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2026 Dünya Kupası H Grubu'nun üçüncü ve son maçında Uruguay ile İspanya karşı karşıya geldi.

Mücadeleye ilk 11'de başlayan Galatasaray'ın eski file bekçisi Fernando Muslera, yaptığı hatayla karşılaşmanın önüne geçti.

Maçın 42. dakikasında İspanya'da Baena'nın zayıf vuruşunu Muslera çıkaramadı. İspanya bu golle 1-0 öne geçerken Muslera'nın üzüntüsü kameralara yansıdı. Karşılaşmanın devre arasında oyundan alınan Fernando Muslera, yerini Sergio Rochet'e bıraktı.

Mücadelede başka gol olmayınca Uruguay, Dünya Kupası'na veda etti. Maçın hemen ardından Uruguay'da Fernando Muslera'ya yönelik tepkiler çığ gibi büyüdü. Önceki grup maçlarında da performansı nedeniyle büyük tepki çeken Muslera, Uruguay formasıyla 19. Dünya Kupası maçına çıkarak Claudio Taffarel'i geride bıraktı ve Dünya Kupası'nda en çok maça çıkan Güney Amerikalı kaleci oldu.

KENDİSİ İSTEMİŞ!

Maçın ardından basın toplantısında konuşan Uruguay Teknik Direktörü Marcelo Bielsa, Muslera'nın yediği gol nedeniyle kendi isteğiyle oyundan çıktığını söyledi.

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