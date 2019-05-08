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Muslera’nın uğuru 13

Uruguaylı kaleci Sarı-Kırmızılı ekipte 4 Süper Lig, 3 Türkiye Kupası ve 4 de Süper Kupa zaferi yaşadı. Son 3 haftaya lider giren Aslan, 15 Mayıs’ta da Akhisar ile kupa finaline çıkacak. Bir terslik olmazsa Muslera da kupa sayısını 13’e yükseltecek.

  • Star Spor
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FERNANDO Muslera kupalara doymuyor... 2011-12 sezonunda Sarı-Kırmızlı formayı giymeye başlayan Uruguaylı kaleci ilk sezonunda başladığı şampiyonluklara yenilerini eklemek için geri sayıma geçti. Geldiği ilk sezon ile birlikte Süper Lig’de 4 şampiyonluk yaşayan Muslera, Ziraat Türkiye Kupası’nı 4 kez, Süper Kupa’yı da 3 defa kaldırdı.

4 MAÇTA HER ŞEY BELLİ OLACAK

Süper Lig’de son 3 haftaya girilirken Galatasaray, Başakşehir’i geçip liderlik koltuğuna oturdu. Sarı-Kırmızılılar ayrıca Ziraat Türkiye Kupası’nda da 15 Mayıs’ta Akhisarspor ile final mücadelesine çıkacak. Böylece Türkiye’de daha önce 11 kez kupa mutluluğu yaşayan 32 yaşındaki file bekçisinin koleksiyonundaki bu sayıyı 13’e çıkarmak için önünde 18 günde oynanacak 4 karşılaşma kaldı.

LAZİO VE URUGUAY’DA 3 KUPA

Muslera, Galatasaray’a gelmeden önce Lazio formasını giyerken İtalya Kupası ve İtalya Süper Kupası şampiyonlukları kazanmış, Uruguay Milli Takımı ile de 2011’de Copa America şampiyonluğunu yaşamıştı. Tecrübeli eldivenin takım şampiyonlukları dışında bireysel başarıları arasında 2015’te yılın kalecisi ve yılın futbolcusu, 2014 ve 2016’da Süper Kupa finalinde maçın adamı gibi unvanları da var.

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