Muslera'nın yedeği Onur Kıvrak
Kadro derinliği yaratmak isteyen Cim Bom, kaleye de takviye yapmak istiyor.
Sezon başında Muslera’nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba’nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı. Trabzonspor’la yollarını ayıran Onur’la önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.
(Güneş)
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