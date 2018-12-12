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Muslera'nın yedeği Onur Kıvrak

Kadro derinliği yaratmak isteyen Cim Bom, kaleye de takviye yapmak istiyor.

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Sezon başında Muslera’nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba’nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı. Trabzonspor’la yollarını ayıran Onur’la önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

(Güneş)

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