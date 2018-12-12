Muslera'nın yedeği Onur Kıvrak

Sezon başında Muslera’nın arkasına iyi bir kaleci transfer edilmesini isteyen Fatih Terim, Serkan Kırıntılı ve Çağlar Akbaba’nın ismini vermişti ancak yönetim bu 2 oyuncuyu da takıma kazandıramamıştı. Trabzonspor’la yollarını ayıran Onur’la önümüzdeki günlerde pazarlık masasına oturulacak.

(Güneş)