Muslera'ya alternatifi Uğurcan Çakır

Galatasaray'da yedek kaleci konusunda bir adım atılmaya hazırlanılıyor. Fernando Muslera'ya alternatif olacak isim adına çalışmalar hız kazanmış durumda.

OKAN KOCUK AYRILIYOR

Galatasaray'ın 2019 yaz transfer döneminde kadrosuna kattığı Okan Kocuk'un sözleşmesi bu ayın sonunda bitiyor. Galatasaray'da bu sezon 5 maça çıkabilen ve bu karşılaşmaların 2'sinde kalesini gole kaparken toplamda 3 gol yiyen Okan Kocuk, takımdan ayrılmaya hazırlanıyor.

YENİ TAKIMI İLE ANLAŞTI

Galatasaray'dan ayrılmaya hazırlanan Okan Kocuk, Süper Lig'e dönen Samsunspor ile anlaşma sağladı. Tecrübeli kalecinin Samsunspor ile 3 yıllık sözleşme imzalanması bekleniyor.

OKAN BURUK'TAN UĞURCAN ÇAKIR AÇIKLAMASI

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, isminin gündeme gelmesi ile kendisine yöneltilen Uğurcan Çakır sorusuna, "Muslera'nın 1 sene daha anlaşması var. Muslera, bu anlamda bizim birinci kalecimiz. Yani Muslera'nın yanına bir şey düşünebiliriz. Okan'dan da çok memnundum ben. Okan da gerçekten müthiş bir karakter. İyi kaleci. Onunla ilgili daha genel olarak karar vermedik. Oraya tabii Muslera ile birlikte olacak biri bizde olacak. Bazen tabii Türk kuralında da, yoğun maç takviminde de kalede de kullanabiliriz. Uğurcan, hem maliyet olarak hem de mevkiisel olarak... A Milli Takım kalecisi ki kim kadrosunda görmek istemez? Ama Muslera gibi Türkiye'nin en başarılı kalecisi bizde. İki tane bir numaranın burada olması çok zor. Çünkü iki tane oynamaya alışkın, iki tane güçlü, iki tane çok iyi kalecinin olması çok zor bir şey. Bizim tabii ki özellikle Muslera'nın bir sene daha sözleşmesi var bizde" şeklinde yanıt vermişti.

Sezon tamamlandıktan sonra katıldığı programda bu ifadeleri kullanan Okan Buruk'un konuya ilişkin bakış açısı değişmedi. Yaptığı son açıklamada da deneyimli teknik adam, "2. kaleci olarak düşüncelerimiz var. Türk kaleci bakıyoruz. Uğurcan ülkenin en iyi kalecilerinden biri. Trabzon'dan oyuncu almak zor. 2 tane 1 numaranın da bir takımda bulunmasını ben doğru bulmuyorum. Benim düşüncem Muslera'yla devam etmek" ifadelerini kullandı.

CİM BOM'DA KALECİ HAFTASI

Fernando Muslera'nın arkasına alternatif bir ismi katmayı planlayan Galatasaray, bu hafta içi kaleci transferini noktalamaya çalışacak. Sarı-Kırmızılılar'ın bu bölge için hedefinde iki isim var.

Kale için ilk aday daha önce Kayserispor'da görev yapan, şu anda ise Fransa Ligue 1 ekiplerinden Rennes forması giyen Doğan Alemdar.

İkinci aday Kasımpaşa'da kiralık olarak forma giyen, şimdi ise Gaziantep FK'ya dönen Günay Güvenç...

Bu hafta iki oyuncu için de masaya oturulacak. Galatasaray, kaleci transferini yaparak, bu bölgede bu sezon için oluşabilecek açığı erkenden kapatmak istiyor.