Muslera'ya kötü haber! Eski FIFA yetkilisi açıkladı...

2022 Dünya Kupası'na grup aşamasında veda eden Uruguay'da, Gana maçı sonrası disipline sevk edilen oyuncuların durumu merak ediliyor.

Gana ile oynanan maçın ardından başta Fernando Muslera olmak üzere bazı isimler hakeme yoğun itirazda bulunmuştu.

Güney Amerika ekibine FIFA tarafından soruşturma açıldı. Disiplin Komisyonu, Gana maçının ardından yaşananlar nedeniyle Uruguay Futbol Federasyonu, Muslera, Cavani, Gimenez ve Godin hakkında soruşturma başlattı.

Uruguay formasını hiç giymeden Gana maçı sonrası Disiplin Kuruluna sevk edilen Muslera'yı sıkıntılı günler bekliyor.

Eski FIFA yetkilisi Keith Hackett, Muslera ve takım arkadaşlarının karıştığı olaylar yüzünden uzun süreli men cezası alacağını iddia etti.

Hackett yaptığı açıklamada, "Maçın sonunda hakemin katlanmak zorunda kaldığı şey kabul edilemezdi. Uruguay'a sert bir ceza verilmesini bekliyorum" dedi.

Öte yandan Uruguay, Gana maçının ardından federasyon ve Muslera'nın da içinde bulunduğu 4 futbolcu için disiplin soruşturması açılması üzerine harekete geçti.

Uruguay'ın dava için spor hukuku alanında uzmanlaşmış avukat Ariel Reck'i tutma kararı aldığı belirtildi.

Reck, daha önce Lionel Messi'yi, yardımcı hakeme hakaret ettiği bir davada savunmuş ve 3 maç ceza alması gündemdeyken Arjantinli yıldızı kurtarmıştı.

36 yaşındaki Muslera, Uruguay'ın Dünya Kupası'nda oynadığı 3 karşılaşmada da süre almadı.

Başarılı kaleci kariyeri boyunca ülke milli takımında 113 maça çıktı.

Muslera'nın konuşulduğu gibi 10 maç ceza alması durumunda milli takımı bırakması da gündemde.

2022 Dünya Kupası'nda Portekiz, Gana ve Güney Kore ile eşleşen Uruguay grubunu 3. olarak tamamlamıştı.

Güney Amerika temsilcisi çıktığı 3 maçta 4 puan aldı.