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Spor

Muslera'ya yeni teklif gelmedi

13 yıldır Galatasaray formasını terleten Uruguaylı file bekçisi Fernado Muslera'nın sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen yeni bir teklif yönetimden gelmedi.

Sabah29 Ocak 2024 Pazartesi 11:09 - Güncelleme:
Muslera'ya yeni teklif gelmedi
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2011'de Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, tam 13 sezondur başarıyla kaleyi koruyor. 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa kazanan kaptan, sarıkırmızılı kulübün tarihine geçti.

Uruguaylı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, henüz Muslera'nın geleceğiyle ilgili somut adım atmadı ve teklif yapmadı. 37 yaşındaki 1 numaranın bu duruma bozulduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Bu zamana kadar tüm kariyerini Galatasaray'a göre planlayan Muslera, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine ayrılmayı düşünmeye başladı.

O YOKSA GALİBİYET ZOR

13 senedir Muslera'nın kalesini koruduğu sarı-kırmızılılar, bu sezon ligin en az gol yiyen (13) takımı konumunda. Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sakatlık ya da cezası nedeniyle oynamadığı 64 maçta 28 galibiyet- 14 beraberlik-22 yenilgi karnesi oluştu.

CİMBOM SONUNDA ANGELİNO'DAN KURTULDU

Galatasaray'da 19 maçta forma giyen ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 karşılaşma kaldığı için oynatılmayan Angelino'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi. 27 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Leipzig, Roma ile transfer için el sıkıştı. İspanyol futbolcu bugün imza için İtalya'ya gidecek. Ayrıca Leipzig, sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da koydurdu.

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