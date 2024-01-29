Muslera'ya yeni teklif gelmedi

2011'de Galatasaray'a gelen Fernando Muslera, tam 13 sezondur başarıyla kaleyi koruyor. 6 lig şampiyonluğu, 4 Türkiye Kupası, 5 TFF Süper Kupa kazanan kaptan, sarıkırmızılı kulübün tarihine geçti.

Uruguaylı kalecinin sözleşmesi sezon sonunda sona eriyor. Yönetim, henüz Muslera'nın geleceğiyle ilgili somut adım atmadı ve teklif yapmadı. 37 yaşındaki 1 numaranın bu duruma bozulduğu ve hayal kırıklığı yaşadığı ortaya çıktı. Bu zamana kadar tüm kariyerini Galatasaray'a göre planlayan Muslera, sözleşmesinin uzatılmaması üzerine ayrılmayı düşünmeye başladı.

O YOKSA GALİBİYET ZOR

13 senedir Muslera'nın kalesini koruduğu sarı-kırmızılılar, bu sezon ligin en az gol yiyen (13) takımı konumunda. Muslera'nın Galatasaray kariyerinde sakatlık ya da cezası nedeniyle oynamadığı 64 maçta 28 galibiyet- 14 beraberlik-22 yenilgi karnesi oluştu.

CİMBOM SONUNDA ANGELİNO'DAN KURTULDU

Galatasaray'da 19 maçta forma giyen ve 6 milyon Euro'luk satın alma opsiyonunun devreye girmesine 1 karşılaşma kaldığı için oynatılmayan Angelino'dan sarı-kırmızılılara iyi haber geldi. 27 yaşındaki sol bekin bonservisini elinde bulunduran Leipzig, Roma ile transfer için el sıkıştı. İspanyol futbolcu bugün imza için İtalya'ya gidecek. Ayrıca Leipzig, sözleşmeye 6 milyon Euro'luk zorunlu olmayan satın alma opsiyonu da koydurdu.