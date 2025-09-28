Transferin son günlerinde Trabzonspor'dan transfer edilen Uğurcan Çakır, Galatasaray forması altında gösterdiği performansla alkış topladı. Alanyaspor'a karşı toplamda 8 kurtarışa imza atan Çakır, bunların 6 tanesini ceza sahası içerisinden yaptı. Sarı-Kırmızılılar'ın oyun olarak etkisiz kaldığı mücadelede kalede sağlam durarak galibiyette önemli rol oynayan 29'luk eldiven, Fernando Muslera'yı aratmadı. Akdeniz ekibi maçı kaybetmesine rağmen rakip kaleye 8'i isabetli 22 şut çekti. Çakır, performansıyla adeta Alanyasporlu oyunculara karşı duvar oldu.

Milli kaleci kendi kariyer rekorunu da egale etmiş oldu. Uğurcan Çakır, mücadelenin ardından şunları söyledi: "Bugün iki taraf için de zor bir maç oldu. Hava sıcaklığı nem çok yüksekti. Galip geldiğimiz için mutluyuz. 7'de 7 yaptık, bir rekor daha kırdık. Her maçı kazanmak için oynayacağız. Galatasaray bunu hak ediyor. Bireysel performanstan çok takımın galibiyeti önemli. Hem ligde hem Şampiyonlar Ligi'nde takıma yardımcı olmaya çalışacağım. Bugün de benim için güzel bir gündü."