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Spor

LGBT dayatmasına karşı çıktı! Müslüman futbolcu pazubendi takmadı

İngiltere'de, LGBT dayatmasına karşı çıkan tek kaptan Sam Morsy oldu. İngiltere Premier Lig ekibi Ipswich Town'ın kaptanı Sam Morsy, Nottingham Forest'a karşı oynanan maçta LGBT'yi teşvik eden gökkuşağı pazubendini takmayı reddetti.

3 Aralık 2024 Salı 19:45 - Güncelleme:
LGBT dayatmasına karşı çıktı! Müslüman futbolcu pazubendi takmadı
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İngiltere Premier Lig kulüplerinden Ipswich Town, geçtiğimiz cumartesi günü 1-0 kaybettikleri Nottingham Forest maçında LGBT propagandası yapılan pazubendini takmayı reddeden müslüman futbolcusu Sam Morsy ile ilgili açıklama yaptı.

İngiliz kulübü, Mısırlı oyuncunun "Rainbow Laces" kampanyası kapsamındaki pazubendini takmamasının, saygıyla karşılandığını dile getirdi.

Açıklamada, "Ipswich Town, kulüpte herkese karşı hoşgörülü olmakta kararlı. Premier Lig'in 'Rainbow Laces' kampanyasını desteklemekten gurur duyuyoruz. Aynı zamanda kaptanımız Sam Morsy'nin de bu pazubendini inancı gereği takmamasını saygıyla karşılıyoruz. Saha içinde ve dışında herkese saygı duyulduğu ve herkesin değer gördüğü bir ortam yaratmaya devam edeceğiz." ifadeleri kullanıldı.

LGBT propagandası amacıyla düzenlenen kampanya kapsamında Premier Lig'in takım kaptanları, geçtiğimiz hafta sonu renkli pazubentle sahaya çıktı. Ipswich Town'un Mısırlı kaptanı Sam Morsy ise bu pazubendini takmayı kabul etmeyen tek futbolcu oldu.

  • Sam Morsy
  • LGBT karşıtlığı
  • Ipswich Town

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