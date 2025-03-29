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Spor

Mustafa Akbaş, Erzurumspor FK ile ''dalya'' dedi

1. Lig ekiplerinden Erzurumspor FK'da forma giyen takım kaptanı Mustafa Akbaş, kulübüyle 100'üncü maçına çıktı.

IHA29 Mart 2025 Cumartesi 10:49 - Güncelleme:
Mustafa Akbaş, Erzurumspor FK ile ''dalya'' dedi
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Erzurumspor FK'da 100. maçına çıkan Mustafa Akbaş'a Kulüp Başkanı Ahmet Dal, günün anısına isminin yazılı olduğu forma ve çiçek takdim etti.

Erzurumspor FK - Manisaspor FK maçı öncesi Kaptan Mustafa Akbaş unutulmadı. Kulüp tarafından yapılan paylaşımda "Şanlı formamız altında yüzüncü maçını tamamlayan takım kaptanlarımızdan Mustafa Akbaş'ı tebrik ediyor; büyük Erzurumspor camiamızın çatısı altında uzun yıllar birlikte olabilmeyi temenni ediyoruz. İyi ki bizimlesin Mustafa Akbaş. Emeklerin, fedakarlıkların için teşekkür ediyoruz Kaptan" denildi.

  • Mustafa Akbaş
  • Erzurumspor FK
  • Ahmet Dal

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