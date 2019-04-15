Mustafa Cengiz: Ali Palabıyık kendisini hakem yerine koymadı

A Spor'a bağlanan Mustafa Cengiz'in ifadeleri şu şekilde:

"MÜTHİŞ RAHATSIZ OLDUK"

Dün derbiyi izleyenler her şeyi gördü. Kırmızı karttan sonra nedense Ali Palabıyık kendisini hakem değil, hakim yerine koydu. Hakkımız göz göre göre yendi. Biz yıllardır şunu söylüyoruz; Hakemler hakim değildir, Gördüğünü çalar, dürüst ve adil maç yönetmeye çalışır. Dün maalesef Ali Palabıyık'ın yönetiminden müthiş rahatsız olduk. Türk futbolu açısından buna bakmalıyız. Türk futbolunda maalesef hakemlerimiz gördüklerini çalamıyor. Takımlar arasında denge sağlamaya çalışıyorlar. Bir takıma kırmızı kart verdiyse diğer takıma da vermeye çalışıyor. Subjektif adalet sağlamaya çalışıyorlar kendilerine göre. Bu bizi müthiş rahatsız ediyor. Türk hakemlerinin gelişmemesindeki en önemli etkenlerinden biri bu.

"BAŞKA TAKIMA OLSA AYNI TEPKİYİ VERİRDİM"

Ben bir camianın temsilcisiyim. Camiamın haklarını kendi haklarımdan daha fazla savunmak zorundayım. TFF ile sabahtan itibaren temaslarımız oldu. TFF toplantısını yaptı. TFF'nin bilgisi altında MHK ile direkt temas kurduk. Bir araya geldik. İstişarelerde bulunduk. Galatasaray olarak söylediğimiz şu, burada bariz, açık ve devamlı olarak bir takımın aleyhine hatalar yapılmıştır. O takım Galatasaray'dır. Aynı hatalar rakibin aleyhine veya herhangi bir iki Anadolu takımın maçında da olsaydı çok samimi söylüyorum aynı rahatsızlığı duyardım.

"AÇIKLAMALARIMIZA DİKKATLİCE BAKILSIN"

Açıklamalarımızı saatlerce her kelime, virgülüyle birlikte seçerek yaptık. Dikkat ederseniz akşama doğru iki açıklama yaptık. Video kliple yaptık. Video klip örnek bir görseldir. Açıklamalara bakılması lazım.

"KİMSEYLE KAN DAVAMIZ YOK"

Biz kimseyle fiziki savaşta değiliz. Sayın Ali Palabıyık veya bize daha önce haksız yere ciddi hatalara sebep olmuş hakemler dahil olmak üzere, hiçbiriyle kan davamız yoktur. Biz sadece adaletin yerine gelmesi, bir kişi yanlış yapmışsa onun cezalandırılmasını hükmün infazını istiyoruz. Maç sırasında hiçbir harekette bulunmuyoruz. Gol atsak da, gol yesek de sessizce oturuyoruz. Toplumun barış ve huzura ihtiyacı olduğuna inananlardanız.

"KONYASPOR MAÇININ KAYITLARINI TFF'DEN İSTEDİK AMA CEVAP GELMEDİ"

Konyaspor maçının kayıtlarını bize değil kamuoyuna açıklanmasını istedik. Cevap verilmedi. 15 gün cevapsızlık süresi var. Cevap gelmeyince IFAB'a başvurduk. Bize gelen yanıtı söylüyorum: Bu konuda yerel federasyon yetkilidir. IFAB açıkça TFF bunu açıklayabilir diyor.

İBRA AÇIKLAMASI

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, A Spor canlı yayınında konuştu ve genel kuruldaki ibrasızlık kararının tamamen iptal edilmesi için hukuki yola başvuracaklarını söyledi.

İbra kararı sonrasında yabancı oyuncuların etkilendiğini belirten Cengiz, "Genel Kurul uzun sürdü. Yaklaşık bin kişi nasılsa ibra edildi diye düşünüp gitti. Bizim tüzükte idari ibra diye bir şey var. Başka hiçbir kulüpte yok. Özellikle yabancı sporcuların etkilendiğini söyleyebilirim. Bankalar olumsuz etkilendi. Futbol dışındaki branşlarda hala bu darbenin etkilerini hissediyoruz. Bu durumun olumlu etkilediği hiçbir şey yok. Yarın başvuru yapıyoruz bu kararı tümden iptal ettirmek için" dedi.

Başvuruyu Galatasaraylı olmayan hukukçular aracılığıyla yaptıklarını da kaydeden yönetici, "Galatasaray'ın hukukçularını yüz metre yanımıza yaklaştırmıyoruz bu süreçte. Asla. Biz kendi hukukçularımızı yolumuza devam ediyoruz. Etik olarak." diye konuştu.