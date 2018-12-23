Mustafa Cengiz, basketbolda Fenerbahçe'yi yendikleri maçı yorumladı: Bizden 30 kat pahalı rakibimizi yendik

Galibiyetle ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Aslında 'Bin atlı dev bir orduyu yendik' diye başlardım ama bugün tarihi bir ana tanıklık ettik. Seyirciler, basketbol tarihimizdeki önemli bir ana şahit oldu. İnancın, armaya olan sevginin ve mücadele ruhunun, maddi güce olan zaferidir. Bu camia olmanın tespitidir. Buraya gelenler ve televizyon başında izleyenler, ruhlarıyla birlikte buna şahitlik etti." dedi.

Açıklamalarına devam eden Mustafa Cengiz "30 kat daha pahalı olan, tek mağlubiyet almış rakibimizi inançla yendik. Galatasaray camiasına armağan olsun. Voleybolda da bizden 10 kat güçlü bir takıma son saniyede yenildik. Harikalar yaratıyorlar. Galatasaray bir futbol kulübü değil, spor kulübü. Teknik kadrolar ve yönetici arkadaşlarımızın ölümüne mücadelesiyle devam ediyoruz." diye konuştu.

Mustafa Cengiz "Rakibimizi ağırladık, hiçbir rakibimiz düşmanımız değildir. Umarım onları hep yenerek uğurlarız." diyerek sözlerini noktaladı.