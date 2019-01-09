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Mustafa Cengiz: Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Zlatan Ibrahimovic transferi için görüşme yaptığını ancak yüksek maliyet nedeniyle gerçekleştiremediğini söyledi.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Divan Kurulu'nda açıklamalarda bulundu ve başkan adayı olduğu dönemde verdiği "Ibrahimobic transferi" sözünün sosyal medyada gündeme gelmesiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

Zlatan Ibrahimovic için girişimlerde bulunduğunu kaydeden başkan, "Ben, Ibrahimovic'i alabilirdim, alamadım. Ibrahimovic transferi ile uğraştım, emin olabilirsiniz" ifadelerini kullandı.

Forvet transferi ile ilgili de konuşan yönetici, "Bizim forvetimiz yok ama lige baktığımız zaman 4-5 forveti olan takımlardan daha fazla gol atmışız. Bu da Allah'ın işi" dedi.

IBRAHIMOVIC YENİ SÖZLEŞME İMZALADI

Geçen sezon Los Angeles Galaxy'de üst düzey bir performans sergileyen Ibrahımovic, yaptığı görüşmeler sonunda kulübü ile sözleşmesini 1 yıl daha uzattı ve takımda kaldı.

Kariyeri boyunca Malmö, Ajax, Juventus, Inter, Barcelona, Milan, Paris Saint-Germain ve Manchester United'da görev yapan Ibrahimovic, bu yıl Los Angeles Galaxy'ye transfer olmuştu.

Ibrahimovic, Los Angeles Galaxy'de çıktığı 27 maçta 22 gol ve 7 asist üretti.

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