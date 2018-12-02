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Mustafa Cengiz Beşiktaş derbisini Kalamış Tesisleri’nde, Fatih Terim ise locada izleyecek

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle bugünkü derbiyi locadan izleyecek.

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Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle bugünkü derbiyi locadan izleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın özel loca konusunda sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu belirtildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise cezası nedeniyle karşılaşmayı Kalamış Tesisleri’nde izleyecek.

Müthiş seri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son dönemde hiç kaybetmedi.

Terim, sarı-kırmızılıların başında bulunduğu 3. ve 4. döneminde Beşiktaş’a karşı yenilgi almadı. 2011-2013 yılları arasında geçirdiği üçüncü döneminde sarı-kırmızılıların teknik patronu 7 karşılaşmaya çıkmış, bunlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. 4. döneminde de bir kez Beşiktaş ile karşılaşan Terim, geçen sezonki kritik mücadelede siyah-beyazlıları 2-0 devirmişti.

Ozan-Maicon kaybetmiyor

Cim-Bom’da Serdar Aziz’in cezalı olmasından dolayı derbide savunmanın göbeğinde görev yapacak Ozan ve Maicon ikilisinin birlikte oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray kaybetmiyor. Bu ikilinin  birlikte oynadıkları hiçbir maçı sarı-takımın kaybetmediği istatistiklere yansıdı. Birlikte oynadıkları 4 maçın 3’ü berabere biterken, birinden de galibiyet ile ayrıldı.

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