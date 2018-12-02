Mustafa Cengiz Beşiktaş derbisini Kalamış Tesisleri’nde, Fatih Terim ise locada izleyecek
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle bugünkü derbiyi locadan izleyecek.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim cezası nedeniyle bugünkü derbiyi locadan izleyecek. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman’ın özel loca konusunda sarı-kırmızılılara yardımcı olduğu belirtildi. Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ise cezası nedeniyle karşılaşmayı Kalamış Tesisleri’nde izleyecek.
Müthiş seri
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Beşiktaş karşısında son dönemde hiç kaybetmedi.
Terim, sarı-kırmızılıların başında bulunduğu 3. ve 4. döneminde Beşiktaş’a karşı yenilgi almadı. 2011-2013 yılları arasında geçirdiği üçüncü döneminde sarı-kırmızılıların teknik patronu 7 karşılaşmaya çıkmış, bunlardan 4 galibiyet ve 3 beraberlik almıştı. 4. döneminde de bir kez Beşiktaş ile karşılaşan Terim, geçen sezonki kritik mücadelede siyah-beyazlıları 2-0 devirmişti.
Ozan-Maicon kaybetmiyor
Cim-Bom’da Serdar Aziz’in cezalı olmasından dolayı derbide savunmanın göbeğinde görev yapacak Ozan ve Maicon ikilisinin birlikte oynadığı karşılaşmalarda Galatasaray kaybetmiyor. Bu ikilinin birlikte oynadıkları hiçbir maçı sarı-takımın kaybetmediği istatistiklere yansıdı. Birlikte oynadıkları 4 maçın 3’ü berabere biterken, birinden de galibiyet ile ayrıldı.
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