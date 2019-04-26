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Mustafa Cengiz: Bir yerde şampiyonluk varsa, bir yerde yarış varsa Galatasaray orada vardır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgili konuştu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı takımın gündemindeki konularla ilgili olarak açıklama yaptı.

Mustafa Cengiz hakem atamaları ve hakem kararlarıyla ilgili "Büyük bir infial var! Bir hakemin deplasmandaki maçımıza atanması ile ilgili. Bu tepkileri ben normal karşılıyorum. Biz hakkımız olmayan bir şeyi istemeyiz, adaletli olsun herkes. Benim endişem şu, bir algı yaratılıyor. Bu algı çok tehlikeli. Bir hakem, bir takımın hakemi gibi lanse ediliyor. Bizim lehimize hata yapan hakemlere maç verilmiyor, çok enteresan. Bizim lehimize de hata olmasın ama lehimize hata yapana maç verilmiyor, aleyhimize hata yapanı hemen ertesi hafta maçımıza verirseniz ben bunun adını koyamam. Yorumu kamuoyuna bırakıyorum." dedi.

Şampiyonluk yarışıyla ilgili de konuşan Mustafa Cengiz "Bir yerde şampiyonluk varsa, bir yerde yarış varsa Galatasaray orada vardır, o mücadeleyi verir. Bütün rakiplerimize ve bütün unsurlara saygı duyuyoruz ama birileri oyuna hile katarsa biz asla onlardan yana değiliz." diye konuştu.

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