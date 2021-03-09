AA 09 Mart 2021 Salı 17:16 - Güncelleme: 09 Mart 2021 Salı 17:48

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'de sahalarında Demir Grup Sivasspor ile 2-2 berabere kaldıkları maçta yaşadıkları puan kaybındaki tek faktörün bozuk stat zemini olmadığını söyledi.

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen Kompleksi Türk Telekom Stadı'nın çatısına kurulacak Güneş Enerjisi Santrali'nin (GES) imza töreninde basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Türk Telekom Stadı'nın zeminin kar yağışı nedeniyle bozulduğunu hatırlatan Cengiz, "Elbette zemin önemli. Teknik takımlar için zemin daha da değerli. Halı saha gibi zeminlerde oynayalım isteriz. Stadın zeminini en iyi tutan kulüplerden biriyiz. Ancak insanlar nedense çok çabuk unutuyor. Kar yağdığında hepimiz dua ettik. Barajlardaki su yüzde 19'a düşmüştü. Birden bire kar yağınca hepimiz sevindik ama zemin üzüldü." diye konuştu.

Ligin 25. haftasında Kasımpaşa'yı konuk ettikleri müsabakada karın yağdığını anımsatan Cengiz, şunları kaydetti:

"Maç günü stadı erken açmak durumunda kaldılar. Çünkü federasyon yetkilileri stat zemininin kontrolünü 4 saat önce istiyor, yoksa ceza yeriz. Örtünün erken açılması, yağışın devam etmesi ve üzerinde oynanması zaten 8 yıldır yapılmayan... Bunu bir özeleştiri olarak söylüyorum, 8 yılda yapmalıydık. Kovid nedeniyle bir zamanımız oldu. 2-3 ay o zeminde oynanmadı. Teknik heyetin bize bunu getirmesi lazımdı. Biz bunu hızla hallederdik. Orada bir ihmal var. Bu ihmalle beraber gelen kar yağışı zemini bozdu. Bozuk zeminde, çamur gibi sahada rakibi yendik. Sonra gittik çok güzel bir zeminde, Ankara'da yenildik. Demek ki tek faktör zemin değildi. Şimdi buradan hemen yazın, 'Teknik direktöre laf attı.' diye. Alakası yok. Seyirci de bir faktör, ortam faktör, futbolcunun havası faktör. Şans çok önemli. 2-2 biten Sivasspor maçının son 10 dakikasında 5 gol olabilirdi. Lig sonuncusuydu Ankaragücü, helal olsun, yendi."

"ZIRVA TEVİL GÖTÜRMEZ"

Mustafa Cengiz, Fenerbahçeli yöneticilerin yaptığı açıklamaların sorulması üzerine, şunları söyledi:

"Burada hakem hataları yok mu bana göre dolu var. Ben bunu 'milletvekili' diyerek birinci sıraya getirir miyim? Ben o acizliğe düşmem. Yok kimi endişeliymiş, kuşkuluymuş... Sonra kuşkuları gitti. Kulüpler Birliğinde aynı anda otururken, bizim hakkımızda bildiri yayımlıyorlar. Ben bunu yapmam. Ben hakemi, federasyonu etkileyeyim diye bir şey yapmam. Benim zaten cüssem şu anda Türkiye'nin yüzde 45'i. Onun için 'Galatasaray Türkiye'dir.' diyoruz. Biz hakemleri etkilemeye, kendi camiamıza popülist görünmeye... Biz muhatap olmayız, zaten muhatabımız değil. Zırva tevil götürmez. Saçma bir lafa açıklama yapmaya kalkarsanız iyice batarsınız."

"HAKEMLER DAHA KORKUSUZ HALE GELMELİ"

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, son dönemde herkesin hakemlerden şikayetçi olduğunu vurgulayarak, "Hakemleri eğitmeli. Hakemler daha korkusuz hale gelmeli. Bizim bağırmamız adalet içindi. Belki ses yükseltmiş olabiliriz. Orada haksız olduğumuz bir şey yok. Kimse hakemlerden memnun değil. TFF bizim TFF'miz, hakemler bizim hakemlerimiz. Onların öz güvenini tamamen bitirirsek üst üste daha çok yanlış ve hata yaparlar. Buna dikkat etmeliyiz." ifadelerini kullandı.

Son dönemde gündeme gelen yabancı hakem konusunda kararı Türkiye Futbol Federasyonunun verebileceğini aktaran Cengiz, "Süper Lig'de 40 yakın hakem olduğunu söylediler. Hakem sayısı yetersiz kalırsa buna TFF karar verebilir. O da belli maçlarda, derbilerde. Ancak bunu bir tehdit gibi algılamak Türk hakemliğine zarar verir. Futbolda henüz tam oturmamış ülkelerde bu yapılıyor. Bu tip kararlar federasyona bırakılmalı diye düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Mustafa Cengiz, Demir Grup Sivasspor'da kiralık olarak forma giyen Beşiktaşlı futbolcu Tyler Boyd'un "Sivasspor ve aynı zamanda Beşiktaş için çok önemli bir maçtı." şeklindeki açıklamasının sorulması üzerine, "Olabilir. Doğuştan rakip takım taraftarı da olabilir. Biz iyi anlamda düşünürüz. Bize de 'Podolski şöyle konuştu.' diyorlar. Biz bu tip tartışmalara girmeyiz. Neticeleri hoşumuza gitmese de onu merkeze almayız." diye konuştu.

Daha önce yaptığı "İyi bir aday görürsem onun lehine çekilirim." şeklindeki açıklaması hatırlatılarak, mayıs ayında gerçekleştirilecek olağan genel kurul için kararının ne olacağının sorulması üzerine de Cengiz, "Ben bunu hiç bir başkan adayını küçümseyerek demedim. Şu anda pandemiden ve Avrupa şampiyonalarına katılamamaktan ötürü çok ciddi zararımız var. En büyük geliri olan da en büyük zarara uğrayan da biziz. Bizim bu zarardan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Yani adam gelmiş 500 milyon lire para koyuyor mesela ben niye çekilmeyeyim. Bunu görmeliyim ben. Bizim en büyük sorunumuz mali. Ben bu anlamda söyledim. Ne kadar fikir ve görüş varsa yarışsın." şeklinde görüş belirtti.