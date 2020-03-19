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Spor

Mustafa Cengiz: ''Bu karar çok doğru ve haklı bir karardır''

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Süper Lig'in ertelenmesi kararıyla ilgili konuştu.

19 Mart 2020 Perşembe 19:46 - Güncelleme: 19 Mart 2020 Perşembe 19:46
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Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle futbol, basketbol, voleybol ve hentbolda liglere ara verilmesinin çok doğru bir karar olduğunu söyledi.

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu tarafından açıklanan karara ilişkin AA muhabirine değerlendirmede bulunan Mustafa Cengiz, "Devletimiz, yine çok doğru bir karar aldı ve maçları erteledi." dedi.

Alınan karardan duyduğu memnuniyeti dile getiren Cengiz, şunları söyledi:

"Devletimiz, 12 Mart saat 19.00'dan itibaren tüm alanlarda olduğu gibi, sporda da halk sağlığını düşünerek müdahalelerde bulunmuştur. Devletimizin aldığı ve alacağı tüm kararlara uyan Galatasaray Spor Kulübü olarak biz, sporcu, teknik ekip, medya mensupları, yöneticiler ve görevlilerin sağlığını gözeterek, maçların ertelenmesi önerimizi de devletimize, ilgili federasyonlara, kurullara sunduk. Bu karar için öncelikle Gençlik ve Spor Bakanlığına, bütün ilgili federasyon ve kurullara, Kulüpler Birliği Vakfına teşekkür ediyoruz. Bu karar Türk sporu adına çok doğru ve haklı bir karardır. Kendilerini tebrik ediyoruz."

Bundan sonraki süreci Türkiye Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği Vakfı ile planlayacaklarını aktaran Cengiz, "Salgın riskinin kalkmasıyla, maçların tekrar oynanacağı ortama en kısa zamanda dönülmesini temenni ediyoruz. Bundan sonra yapılması gereken tek şey, devletimizin ve Sağlık Bakanlığı'mızın bütün yönerge ve talimatlarına uymaktır. Başından beri bunu söylüyoruz. Devletimizin bütün yönergelerine panik yaratmadan uymamız gerekir. Kulüpler Birliği olarak, bu kararın uygulama sonucu pratiğe aktarılabilmesi için TFF ile çalışmalar yapacağız. Bunun uygulama şeklini netleştirmeye çalışacağız." ifadelerini kullandı.

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