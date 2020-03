Mustafa Cengiz: Devletimizin alacağı her türlü karara saygımız sonsuz!

14 Mart 2020 Cumartesi 18:27 - Güncelleme: 14 Mart 2020 Cumartesi 18:27

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz Beşiktaş derbisi öncesi gündeme dair açıklamalarda bulundu. Seyircisiz oynanma kararına değinen Cengiz, "Devletimizin kararına saygımız sonsuz" dedi. İşte Mustafa Cengiz'in açıklamalarından satır başları...

"Türk spor kamuoyuna ve rakibimiz olan tüm camialara son 24 saattir yaratılan algı operasyonlarını kısaca anlatmak istiyorum."

"Biz çarşamba günü bir toplantı yaptık. Üst mercilerden bize maçların seyircili oynanacağı bilgisi geldi. Biz de o gün gerekli tüm hijyen önlemlerinin alınacağını söyledik. Akşam da devlet seyircisiz kararı verdi. Biz devletin verdiği karara uymak zorundayız."

"Şu an için her zemin, her saha ve her şartta Galatasaray mücadelesine devam eder. Biz değerli rakiplerimizle saygı içinde her zaman karşı karşıya geliriz. Seyircisiz oynadığımızda Galatasaray'dan 3 puan alabilir miyiz hesaplarının yapıldığını hissettik. Bu hiç hoş değil"

"Biz bir şeyler söylemeye çalışıyoruz ama bazılarına nedense bir şey izah edemiyoruz. Mental gelişimi fetüste durmuş."

"Bizim hiçbir rakibimize en ufak saygısızlığımız olamaz. Onlar olmazsa Galatasaray olmaz. Yönetici arkadaşlarımız da lütfen taraftarları kışkırtacak söylemlerden uzak dursun. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz, onları sevenleri de seviyoruz."

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılıların Pınar Karşıyaka ile oynanan basketbol maçının ardından açıklamalarda bulundu. Cengiz, Beşiktaş maçının seyircisiz oynanması ile ilgili "Devletimizin alacağı her türlü karara saygımız sonsuz" dedi.

"Bugün kızlarda oynadığımız maçta rakibimiz Fransa'dan geldi. Erkeklerde oynadığımız maçta rakibimiz Ukrayna'dan geldi. Bir değerli rakibimizi yendik, bir değerli rakibimize yenildik. Onlar olmadan Galatasaray olmaz. Bizim kimseye en ufak saygısızlığımız olamaz."

"Taraftarı birbirine düşürücü, camiaları ayırt edici, gergin günlerden geçtiğimiz bu dönemde lütfen kışkırtıcı beyanatlar vermeyelim. Sevmesek bile saygı gösterelim. Biz bütün rakiplerimizi seviyoruz. Onları sevenleri de seviyoruz."

"Herkes sanırım fikstüre bakıyor, kim ne avantajı içinde ona bakılıyor. Erteleme isteğimize çok sert tepki verildi. Biz elinden silahı düşen rakibimizin silahını almak istemiyoruz, eşit şartlarda olmak istiyoruz."

"Sanki biz rakipten çekiniyoruz, maç yapmak istemiyoruz gibi algı yaratıldı. Böyle bir şey yok."

"Mustafa Cengiz dün hijyen içinde oynansın dedi şimdi ertelensin diyor dediler. Ayıptır! Bizim açıklamalarımızın arasında devletimizin aldığı bir karar oldu. Bunu gözden çıkarmayın."

"Amaç Galatasaray'ın puan yitirmesine yönelik bir beklentiyse biz bir şey diyemeyiz. Devletimiz ne isterse onu yaparız ama önerimizi vermekte de görevliyiz. Her koşulda devletimizin yanındayız."