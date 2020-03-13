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Spor

Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi

Galatasaray'da başkan Mustafa Cengiz Etik Kurulu'na sevk edildi.

13 Mart 2020 Cuma 18:21 - Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 18:21
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, "etik ilkelerine aykırı açıklamada bulunması" nedeniyle Etik Kurulu'na sevk edildi.

Mustafa Cengiz, Beşiktaş derbisinin hakemi Mete Kalkavan ile ilgili, "Takımınızın lehine ya da rakibiniz aleyhine atamalar yaparsanız zaten iş bitmiştir. Biz objektif taleplerde bulunduk. Bizim ceza almamıza sebep olan talepler tüm takımların lehineydi. Mete Kalkavan'ı bizim maçımıza vermeyin. 9 maçta neler yapmış araştırın, hepsi aleyhimize. Mete Kalkavan sana görev verildiğinde kabul etme kardeşim, bizim maçı yönetme. MHK'nin bu bağlamda dikkatli olması gerekiyor. Ligde daha 9 puan var. Alınacak 27 puanla herkes şampiyon olabilir. Şimdiden en ufak hatayla ortalığı yangın yerine çevirirsek bu alev topu sonra bize döner." ifadelerini kullanmıştı.

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