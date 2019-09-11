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Mustafa Cengiz: Florya'dan çıkmayacağız

Cengiz bu ifadeyi kullanıp, “Kemerburgaz’a gitmek öyle kolay değil. O alan maden alanı. Florya’dan çıkamayınca sözleşmeyi revize edip, sadece Riva olsun dedik. Sözlü mutabakata da vardık” dedi.

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STAR

MUSTAFA Cengiz, Kemerburgaz’da yeni tesislerin inşa edileceği arazinin maden sahası olduğunu belirtip, Dursun Özbek’e yüklendi. Cengiz, “Kemerburgaz’a gitmek kolay değil. Eski yönetim bu Kemerburgaz’ı alırken bir kez olsun gidip araziye baktı mı? O alan maden alanı, bunlarla uğraşıyoruz. Devletimiz bize çok yardımcı oldu, torba yasanın içine soktuk. Ama maden sahibi yürütmeyi durdurma kararı aldı. 2 yıl içinde Florya’dan çıkmak istiyorduk ama çıkamadık. Florya’dan çıkamayınca sözleşmeyi revize edelim, sadece Riva olsun dedik. Bu konuda sözlü mutabakata vardık” diye konuştu.

"Godot’yu bekler gibi bekliyorum"
 
Mustafa Cengiz, bugünkü Tahkim Kurulu toplantısında Fatih Terim’in 4 maçlık cezasında indirime gidilmesini beklediklerini söyledi. Cengiz, “Ben sertlik yaptım, 150 bin lira ceza yedim. Kürsüde şiddetle eleştirildim. ‘Galatasaray başkanı konuştuğunu bilmeli ceza almamalı’ dediler. Şimdi Tahkim’i bekliyorum Godot’yu bekler gibi. Umarım düzelir” dedi.
 

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