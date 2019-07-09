30°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,73
  • 6,4244
  • 255.32
  • 96811.2
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Mustafa Cengiz: Galatasaray gereğini yapacaktır

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, TRT Spor'a konuşurken transferler hakkında sözler kullandı.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Kadrodaki futbolcuların kalitesinden bahseden Mustafa Cengiz, ''Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Profesyonellerimiz için de geçerli bu. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelerini diliyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BİZ ALMIYORSAK VEREMEDİĞİMİZ İÇİN DEĞİL''

Galatasaray'ın transfer planı hakkında da konuşan Cengiz, ''Twitter'da yazıyor, biz de bakıyoruz. Valla oradan bakıp seçeceğiz artık. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen herkes dünya devine yakışır bir şekilde oynamak zorundadır. Biz hiçbir futbolcu transferi için 'verememek' gibi bir durumumuz yok. Galatasaray, halka açık şirketler içerisinde mali olarak Türkiye'nin en iyi takımı. Biz bir futbolcu almıyorsak veremediğimiz için değil, vermediğimiz içindir. Galatasaray istese hepsini alır. Ancak biz taraftarın bize teslim ettiği değeri korumak zorundayız. Gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Ama Galatasaray gereğini yapacaktır.'' dedi.

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

5 katlı bir iş merkezinde korkutan yangın

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Hatay'daki araç patlamasında şüpheli sayısı 21'e çıktı

Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan S-400 değerlendirmesi

Abdullah Ağar ve Mete Yarar'dan S-400 değerlendirmesi

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Herkes bu gizemi merak ediyordu... İşte o sır!

Kahroldu... Gözyaşları içinde kaldı

Kahroldu... Gözyaşları içinde kaldı

Trump yine kendini kaybetti: Çok aptal bir adam

Trump yine kendini kaybetti: Çok aptal bir adam

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış geliyor

Meteoroloji uyardı: Şiddetli yağış geliyor

Öğrencisine bilerek düşük not veren ünlü profesöre hapis cezası

Öğrencisine bilerek düşük not veren ünlü profesöre hapis cezası
 

POPÜLER HABERLER

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

Çayının içine tüküren kahveciden şikayetçi oldu

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

İnstagram uyaracak! Bunu paylaşmak istediğinden emin misin?

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

Melania Trump heykeli şaka mı gerçek mi?

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

Ev kadınlarına iyi haber: Faizsiz destek geliyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA