Kadrodaki futbolcuların kalitesinden bahseden Mustafa Cengiz, ''Bizim kadromuzda bulunan futbolcular, dünyanın en iyi futbolcularıdır. Profesyonellerimiz için de geçerli bu. Taraftarımızdan sabır göstermesini, kadromuzda bulunan futbolculara azami saygı göstermelerini diliyoruz.'' sözlerini kullandı.

''BİZ ALMIYORSAK VEREMEDİĞİMİZ İÇİN DEĞİL''

Galatasaray'ın transfer planı hakkında da konuşan Cengiz, ''Twitter'da yazıyor, biz de bakıyoruz. Valla oradan bakıp seçeceğiz artık. Galatasaray bir dünya devidir. Galatasaray'a gelen herkes dünya devine yakışır bir şekilde oynamak zorundadır. Biz hiçbir futbolcu transferi için 'verememek' gibi bir durumumuz yok. Galatasaray, halka açık şirketler içerisinde mali olarak Türkiye'nin en iyi takımı. Biz bir futbolcu almıyorsak veremediğimiz için değil, vermediğimiz içindir. Galatasaray istese hepsini alır. Ancak biz taraftarın bize teslim ettiği değeri korumak zorundayız. Gelecek nesilleri düşünmek zorundayız. Ama Galatasaray gereğini yapacaktır.'' dedi.