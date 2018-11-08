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Mustafa Cengiz ile Fatih Terim'in arası açıldı

Galatasaray bir yandan derbideki olaylardan gelecek cezaları beklerken, diğer yandan hiç beklemedik bir çatlak ortaya çıktı.

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Eleştirilerden kurtulma ve olaylardan en az hasarla sıyrılma adına kulüpten ve Başkan Mustafa Cengiz’den birçok açıklama gelirken, bu sırada satır aralarındaki sözler kriz çıkardı.

Bunların ilki Cengiz’in derbi sonrasındaki açıklamalarıydı. Galatasaray Başkanı, “Dilerdim ki, 2-0’lık skor 7-0’a ulaşsın ve 6-0’ın psikozu bozulsun. Fakat 2-0’dan 2-2’ye geldi ve bir direnç gösterildi” ifadesi teknik direktör Fatih Terim’i çok kırdı.

Tecrübeli teknik adamın yakın çevresine bu konuyla ilgili sitemde bulunduğu, “Bizim böyle bir derdimiz yok. Eğer ortada bir psikoz varsa o da karanlıklar altında Fenerbahçe Stadı’nda kaldırdığımız kupadır. Biz rakibimizin sahasında kupa kaldırmışız” diyerek Başkan Mustafa Cengiz’in sözlerinden duyduğu rahatsızlığı aktardı.

Buluşmadılar

Başkan Cengiz ise Almanya’ya gelen kongre üyeleri ile yaptığı sohbetlerde Gomis konusunda topu Florya’ya attı. Cengiz, “Florya (Fatih Terim ve Abdurrahim Albayrak) Gomis satılırken bize a, b, c, d ve hatta e planı olduğunu söyledi. Biz planları olup olmadığını sormuştuk. Ancak planlamada sıkıntı olmuş” diyerek bu konuda yönetimin eleştirilmemesi gerektiğini dile getirdi.

Diğer taraftan Schalke deplasmanında Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ile teknik direktör Fatih Terim’in bir araya gelmemesi dikkat çekti.

(Skorer)

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