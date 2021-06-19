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Spor

Mustafa Cengiz: Kazanan zafer sarhoşu olmasın

Galatasaray Kulübünde düzenlenen seçimli olağan genel kurulda mevcut başkan Mustafa Cengiz oy kullandı.

DHA19 Haziran 2021 Cumartesi 15:24 - Güncelleme: 19 Haziran 2021 Cumartesi 15:24
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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün başkanlık seçiminde oy kullanmak için Galatasaray Lisesi'ne geldi. Cengiz, oy kullanma işleminin ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Adayların Galatasaray için mücadeleye devam edeceğini söyleyen Cengiz, "Sağlıklı, uğurlu, fetret, ayrışma devrine girmeden, kazanan zafer sarhoşu olmasın. Kaybeden, üzülüp Galatasaray'dan vazgeçmesin. Galatasaray için mücadeleye devam" ifadelerini kullandı.

Mustafa Cengiz, açıklamalarının ardından alkışlarla Galatasaray Lisesi'nden ayrıldı.

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