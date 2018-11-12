Mustafa Cengiz'den çok sert sözler: TFF Hukuk Kurulu'nun istifasını bekliyorum

Basın toplantısı düzenleme gerekçelerini anlatan Mustafa Cengiz, "Söylediklerimizin yanlış anlaşılması, eksik kalması ve değerli rakiplerimizin doğru bilgilenmesi açısından bu basın toplantısına karar verdik. Kayserisporumuz'dan Trabzonsporumuza, Beşiktaşımız'dan Fenerbahçemize, Adanaspor Demirsporumuza kadar hepsi bizim kardeşimiz. Biz herkese ve kendimize saygı duyarız." diye konuştu.

Fenerbahçe ile ilgili bugüne kadar bir açıklama yapmadıklarını söyleyen Mustafa Cengiz, "Değerli rakibimizle yaptığımız derbi sonucunda istemediğimiz olaylar oldu. Verilen cezalar ve ortaya çıkan bir durum var. Bu bizi mutlu etmiyor, rakibimizi de etmediğine inanıyorum. Sevkler devam ediyor, kulüp, bence değerli hocamız Fatih Terim'le ilgili yeni görüşme yapılacak. Schalke maçı öncesi TRT'ye 15 dakikalık bir demeç verdim. Çoğu insanın izlemediğini, izleyenlerin de yanlış anladığını gördüm. Sevgili rakibimizle ilgili asla bir açıklama yapmadık. Biz derbide rakip taraftarlara en insani şekilde maç izleteceğiz diye karar verdik. Fenerbahçe maçında da hiçbir bildirimizde rakibimize yönelik bir beyanda bulunmadık. Bize teşekkür ettiler, biz de onlara teşekkür ettik. Maç içerisinde cenazenin olması nedeniyle taraftarlar ayrıldı, buna da saygı duyduk, olayı o sırada öğrendik. Bizim de Erzurumspor maçında cenazemiz oldu, bunu içimizde yaşadık. Belki de görevimizi tam anlamıyla yapamadık. Bu arada raporlara ulaştık, Fenerbahçeli taraftar 20.00'de hastanede vefat etmiş, statta olup olmaması önemli değil. Allah rahmet eğlesin, ailesine ve Fenerbahçe camiasına başsağlığı diliyorum" ifadelerini kullandı.

"Öfke ve kininizi saklı tutun" sözüm yanlış anlaşıldı

“Bu basın toplantısını ayaküstü söylenen sözlerin yanlış anlaşılmalara yol açması nedeniyle yapmaya karar verdik. Biz sevgili rakibimiz için asla beyanlarda bulunmadık. Dürüstlük içinde adil yönetimden yana hem tarafız hem taraftarız. Konuşmalarımızın yanlış değerlendirildiğini gördük. ‘Öfke ve kininizi saklı tutun’ sözüm yanlış anlaşıldı.”

“HAKEM ZAMANINDA MÜDAHALE ETMEYİNCE OLAYLAR PATLADI”

"Cenaze olayı acısı hariç derbide çok güzel ortam vardı, hiç tatsızlık yoktu. Nedense iki oyuncunun, bir tanesi bizden, yaptığı yanlış davranışlara hakem müdahale etmedi. Hakemin buna müdahale etmesini isterdik. Hakem etmiyorsa da VAR etmeliydi. 72 milyon bu maçı izledi. Çok hassas davranılmalıydı. Schalke maçında yine aynı itişme oldu ama hakem anında müdahale etti. Belki hakemin basireti bağlandı, bilemem ama bu olayların patlama noktasında hakemin zamanında müdahale etmemesini görüyoruz."

“BİZDEN 13 KİŞİNİN SEVK EDİLMESİNDEN RAHATSIZ OLDUM”

“Maalesef bizim 13 kişimiz sevk edildi, 2 de Fenerbahçe'den sevk edildi. 13 de onlardan sevk edilsin demiyorum, tersi de olsa aynısını söylerdim. Ben bundan rahatsız oldum. Sadece rakibimizden 2 oyuncu mu vardı? Yapmayın."

“HUKUK KURULUNUN İSTİFASINI YA DA YENİLENMESİNİ BEKLİYORUM”

“Bu çifte standardı TFF hukuk kurulu yapıyor. Sevkleri onlar hazırlıyor çünkü. Hukuk kurulunun istifasını ya da yenilenmesini bekliyorum.”

“DERBİDEKİ OLAYLARI DAKİKALARCA YAYINLAMAYIN”

“Olayları yayınlayamazsınız çünkü kötü örnek oluyor. İnsanlar birbirini kovalıyor, bu çok kötü bir örnek. Kaydını tabii ki alın, ilgili yerlere verin ama bunu dakikalarca yaymayın. Bütün televizyonlarda bu görüntü yayınlandı. Şükür ki sahaya sadece 1 kişi atladı o anda.”

“SERDAR AZİZ’E YAPILAN PENALTIYA VAR NE TEPKİ GÖSTERDİ?”

“Bu sezon epey haksızlık yapıldığını görüyorum. Aynı federasyonla şampiyon olduk, aynı federasyonlarla Türkiye'nin en fazla şampiyonluk yaşayan takımıyız. Şunu sormak istiyorum: Maç 2-2 iken Serdar Aziz'e yapılan, bana göre penaltıya VAR ne tepki gösterdi? İleri teknoloji kullanılıyor ama oraya oturan yine bir insan. VAR hakemleri, orta hakemi uyardı mı? Hakemi uyardı da hakem mi uymadı? Biz bunu merak ediyoruz. Hukuk kurulunun istifasını istiyorsak, kamuoyu vicdanının tatmini için verilerin yayınlanmasını istiyoruz.”

“FATİH TERİM’E VERİLEN CEZA ÇOK FAZLA”

“Hakemlerimizin en mutlu olduğu maçlar, berabere biten maçlar. Neredeyse beraberliğe gelen maçın hemen bitmesini istiyorlar. Hakemlerimizin suçu yok, onlara verilen eğitimin suçu var. Bu müthiş yanlış bilinçaltı hakemleri sevke götürüyor. Bir takım sarı kart yediğinde öbür takım korkmaya başlıyor. Kırmızı gösterildiğinde öbür takıma da ilk fırsatta kırmızı çıkıyor. Keza penaltılarda da.

“Hocamıza 7 maç, Donk'a 6 maç ceza verildi. Fiziki hiçbir müdahalesi yok hocamızın. Sahada tam tersine ayırmaya çalışıyor, serzenişi var. Serzeniş sert ama ceza cürüme eşit değil, çok daha fazla.

Bu cezalar kamuoyu vicdanında, özellikle de Galatasaray camiasında büyük yara açmıştır. Camia her zaman takiptedir, kenetlenmiştir, kenetlenmeye devam edecektir. Galatasaray inşallah tarihte her zaman hak ettiği gibi en değerli yeri alacaktır."

“FATİH TERİM’İN FOTOĞRAFININ ALTINDA YÖNETİME KÜFREDİYORLAR”

“Her saat sosyal medyaya bakacak zamanımız olmuyor fakat bize gelen raporda şöyle bir yol izleniyor: Sevgili Fatih hocamızın fotoğrafı konuyor, ölene kadar seninleyiz deniyor ve altta yönetime küfrediliyor. Bu yaklaşık 1 aydır falan var. Bu gözümüzden kaçmıyor."

“NEDENSE FATİH TERİM İLE YÖNETİM ARASINDA BİR ŞEY OLSUN İSTİYORLAR”

“Nedense yönetimle Fatih Terim arasında bir şey olduğundan değil, bir şey olsun istiyorlar. Sevgili hocamız bir marka fakat Galatasaray çok daha büyük marka. 'Yönetim Fatih Terim'in arkasına saklanıyor' diyorlar. Yok böyle bir şey. Hocamızla her an irtibat halindeyiz.

Maçta bir fotoğraf çekiliyor. Fotoğrafı gördüm. Gol atıldığı anda Mustafa Cengiz böyle duruyor, hoca da durgun bir şey var. Suratı asık, öteki gülüyor falan deniyor. Bir Galatasaray başkanı, rakibe saygı duymak durumunda. Karşımızda binlerce Kayserisporlu var. Ben orada sfenks gibi durmak zorundayım, acımı da sevincimi de içime atmak zorundayım. Hakem santrayı gösterene kadar reaksiyon da vermedim, vermem yapım böyle. Hele ki Galatasaray başkanı olarak rakiplerime saygılı olmak zorunda hissediyorum."

“SOĞUK SAVAŞ DÖNEMİNDEKİ ALGI YÖNETİMİNİN DAHA ŞİDDETLİSİ YAPILIYOR”

“Size samimi söylüyorum, soğuk savaş döneminde, soğuk savaşın taraflarının yaptığı algı yönetiminin daha şiddetlisini yönetimimize ve şahsıma karşı görüyorum.”

“YENİ ÖĞRENDİM, ŞOKA GİRDİM. BENİ MÜTHİŞ ÜZDÜ”

“Yeni öğrendim, şoka girdim. Bu beni müthiş üzdü. Ulusal değer açısından en değerli insanının adı var burada. Bu insan için ömrümün çok yılını verdim. Mustafa Cengiz, Atatürk üzerinden reklamını yapıyorlar diyorlar. 'Neden adınızı koydunuz?' demişler. Sadece Mustafa Cengiz yazsa, kulübün adı yazmasa neyse. Sadece Galatasaray Spor Kulübü deseydik, 'Bak bak bu sefer Ankara'ya gidip geliyor, bakanlarla görüşüyor, adını koymuyor. Neden adı yok?' derlerdi. Biz ne yapsak bize bir hata bulacaklar. Atatürk'ü Mustafa Cengiz'in, Galatasaray Spor Kulübü Başkanı'nın kutlamasının ayıp olduğu, bunun üzerinden bana hakaret edildiği... Stratejiye bakın. Yapmayın, etmeyin, bel altı savaş sürdürülmez.

Kimileri bizi şiddete yöneltebilir. Bölücü, gerginleştirici eylemle kullanabilir. Provokasyona gelmeyelim. Galatasaray'a yakışır, yürüyerek, protestolarını demokratik şekilde göstermelerini söylüyorum. Taraftarımız hiçbir zaman sahaya inmedi, tahribatta bulunmadı.”

'SOKAK KABADAYISI' KONUSU

Mustafa Cengiz ‘Sokak kabadayısı’ sorusu üzerine, “Bu konuda susma hakkımızı kullanmayı tercih ediyoruz. Değerli iki rakibimiz var. Ayrıştırıcı, taraftarı geren bir sözü ağzımdan alamazsınız” ifadelerini kullandı.

“ASLINDA BUNU SÖYLEMEYECEKTİM AMA…”

“UEFA sürecinde bizim aleyhimizde yapılan yayınları tek tek savcılığa verdik. Bunu söylemeyecektim aslında.

"8 AYDA 100 MİLYON TL VERGİ ÖDEDİK"

"Bize vergi ödemediğimizi söylüyorlar. 8 ayda 100 milyon TL vergi ödedik. Galatasaray, yaklaşık 30 senedir ilk kez ekonomik anlamda iyi durumda."

“FATİH TERİM HOCAMIZ BİR DEVRİM YAPIYOR”

“Altyapıda Galatasaray bir devrim yapıyor. UEFA'ya da bunu anlattım. 28 kişilik kadromuzda 8 tane genç oyuncu var. Kayseri maçında bunun 4'ü oyuna girdi. İlk defa altyapıdan gelen 4 oyuncu sahaya girdi. Fatih Terim hocamız gerçekten bir devrim yapıyor."

FIRAT AYDINUS SORUSUNA CEVAP

‘Fırat Aydınus tekrar Galatasaray maçına atanırsa tepkiniz ne olur?’ sorusuna Mustafa Cengiz, “Asıl Fırat Aydınus'un tepkisi ne olur? Onun yerinde olsam Galatasaray maçlarında ne hakem olurum ne VAR hakemi olurum ne de AVAR hakemi olurum” cevabını verdi.

‘6-0 PSİKOZU’YLA İLGİLİ AÇIKLAMA

“Ben '6-0 psikozu' derken, o değerli rakibimizde var. Biz de şampiyonluk psikozu var.”

“ALİ BEY İLE NELER KONUŞTUĞUMUZU ANLATMAYACAĞIM”

“2-0 iken ben Ali Bey ile neler konuştuğumuzu anlatmayacağım. 60'dan sonra Fenerbahçe çok güzel oynadı.”

Mustafa Cengiz sözlerini “İnşallah Galatasaray şampiyon olacak” diyerek tamamladı.