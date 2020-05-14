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Spor

Mustafa Cengiz: ''Kulübümüzün açıklamalarında bizzat onayım vardır''

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ameliyat olduktan sonra ilk kez açıklama yaptı.

14 Mayıs 2020 Perşembe 18:38 - Güncelleme: 14 Mayıs 2020 Perşembe 18:38
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Mustafa Cengiz'in açıklaması: 

"Sağlığım el verdiğince 2. Başkanım ve Başkan Yardımcılarım başta olmak üzere mesai arkadaşlarımla birlikte Galatasarayımızın sorunlarını çözmeye yönelik çalışmalara ara verilmeksizin devam edilmiş ve bu süreçte mali raporlar da hazırlanarak sonuçlandırılmıştır.

Bilindiği gibi gerektiği takdirde de resmi sitemizden ilgili konulara ilişkin açıklamalar yapılmıştır. Kulübümüz resmi mecralarında yayınlanan bütün açıklamalarda bizzat bilgim, katkım ve nihayetinde onayım vardır.

Galatasaray Spor Kulübü gibi 115 yıllık bir geçmişe sahip kurumsal bir yapıda zaten aksi de düşünülemez."

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