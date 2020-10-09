Mustafa Cengiz: Mali Genel Kurul yaparak seçime gitmek istiyorum

AA 09 Ekim 2020 Cuma 12:33 - Güncelleme: 09 Ekim 2020 Cuma 14:07

Başkan Cengiz, Galatasaray Kulübünün kuruluşunun 115. yılı dolayısıyla kulübün kurucusu Ali Sami Yen'in kabri başında düzenlenen anma töreninin ardından basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bir süredir mali genel kurulu düzenleyemediklerini belirten Mustafa Cengiz, "Bununla ilgili çok temasta bulunduk. Mali genel kurulun yapılmasını istiyoruz. Bütçe onayı için olağan mali genel kurulu yapmak zorundayız fakat yapamıyoruz. Ortalama 4-5 bin kişi gelir. İkişer metre mesafe koy. Bulun yer yapayım. Devletle yazışıyoruz. Bu sorumluluğu alamam ben. Bir an evvel mali genel kurulu yapıp seçimlere gitmek istiyorum. Niye kaçayım ki genel kuruldan." ifadelerini kullandı.

Süper Lig'de maçların seyircili oynanma ihtimaliyle ilgili de görüşlerini aktaran Mustafa Cengiz, "Bunu sürekli konuşuyoruz. Türkiye bir sıkıntıda. İnsanlar sabah uyanıyor, 'bu rüya mı yoksa Walking Dead'i mi izliyoruz?' diyor. İnsanın ödü kopuyor. Siz tamamen kapanırsanız ekonomi ölür. Biz ekime kadar olan bütün ödemeleri yaptık. İki kişiye eksik ödedik. Onları anlatacağım size ne halt yediklerini. Hepsi yüzde 15'i kabul etti, bunlar etmedi. Toplumun harekete geçmesi gerek. Türkiye ile ilgili bir imaj var. Bizim bir meydan okuma yapmamız lazım. Maçları seyircili oynatmaya mutlaka geçmemiz gerek." değerlendirmesinde bulundu.

Statların kapasitesine göre maçların belli oranlarda seyircili oynatılabileceğini vurgulayan Cengiz, "Bu, dünyaya da bir ilan. Localar ve beraberinde tribünleri de açalım. Risk her yerde var. Bu, dünyaya da bir gösteri. Türkiye, Dünya Sağlık Örgütü'nün örnek gösterdiği bir ülke. Futbolda da örnek olmalıyız. Maske takarak ve mesafeye uyarak bu haftadan itibaren maçları seyircili yapmalıyız." dedi.

Cengiz, maçların seyircili oynanması konusunda Fenerbahçe taraftarlarının da kendilerini destekleyeceğine inandığı belirterek, esprili bir şekilde, "Fenerbahçe maçı geçti ne de olsa. Ali Bey'e de (Ali Koç) dedim. O da çok gülüyor. Ancak ikinci maç seyircisiz olsun." ifadelerini kullandı.

"ABDURRAHİM ALBAYRAK VE YUSUF GÜNAY'A HAKSIZLIK YAPILDIĞINI DÜŞÜNÜYORUM"



Mustafa Cengiz, son olarak sarı-kırmızılı kulübün ikinci başkanı Abdurrahim Albayrak ile başkan yardımcısı Yusuf Günay arasında sıkıntı olduğu iddialarıyla ilgili şunları kaydetti:

"Aile içinde belli bir tartışma olabilir. Nedense Yusuf ile Abdurrahim'e müthiş bir saldırı var. Özellikle sosyal medyada. Bakıyorlar bana, 'bu adamın bir ayağı çukurda, yakında ölecek, buna fazla çatmayalım' diyorlar. Bu çok yanlış. Adamın gecesi yok gündüzü yok. Çıkıp bir de harcama yapıyor. Bunu söylemek de çok ayıp. Bizim Galatasaray başkanlarının yüzde 80'i iflas etti. Niye böyle düşünüyorlar? Ben hala çözemedim niye saldırdıklarını. Ben anlamıyorum ne yaptıklarını. Niye bu saldırı? Benim de aksanım var. Bilerek bozmuyorum. İstesem diksiyon dersi de alırım. Abdurrahim'in aksanı biraz Rize'ye kayıyor. Yusuf'un bıyığına taktılar. Yemin ederim anlamıyorum. Blok bir saldırı oluyor. Ben hiç kimseye kin tutmam. Bu ülkede efendi olursanız sizi yumuşak zannediyorlar. Belli bir eğitimle bunun düzeleceğine inanıyorum. Bir çatışma ve çarpışma yok. Önümüzdeki hafta çok açıklama yapacağım. Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a haksızlık yapıldığını düşünüyorum."