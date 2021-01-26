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Spor

Mustafa Cengiz: Onyekuru, parayı değil aşkını tercih etti

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, yeni transferleri Henry Onyekuru'nun 'evin oğlu' olduğunu söyledi.

AA26 Ocak 2021 Salı 00:26 - Güncelleme: 26 Ocak 2021 Salı 00:26
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Türk Telekom Stadı'nda yapılan imza töreninden sonra GS TV'ye açıklamalarda bulunan Cengiz, "Kendisini isteyen birçok takım vardı. Onyekuru bizi ısrarla istedi. Türkiye'den veya dünyadan diğer takımların tekliflerine dönüp bakmadı bile." ifadelerini kullandı.

"Birileri bir laf çıkarttı, 'Elin oğlu, evin oğlu' diye. Bence evin oğlu Onyekuru. Üçüncü defa geldi." diyen Mustafa Cengiz, "Gösterdiği sahiplenme, aidiyet ve sadakat duygusundan ötürü kendisine çok teşekkür ediyoruz. Bu bir duruştur, parayı tercih etmedi. Aşkını, sevgisini tercih etti." şeklinde konuştu.

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