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Mustafa Cengiz: Riva-Florya'da beklediğimizi bulamadık

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, son günlerde yaşanan gelişmeler hakkında konuştu. Galatasaray efsanesi Metin Oktay'ın anma töreninde konuşan Mustafa Cengiz, Riva ve Florya projelerinin iptali hakkında da açıklamalarda bulundu.

Sözlerine Galatasaray ve Türk futbolunun efsanesi Metin Oktay ile başlayan Mustafa Cengiz, ''Metin Oktay'ı hatırlamamak mümkün değil. Keza Can Bartu, Lefter'i de öyle. Metin Oktay çok idol bir kişiydi. Kariyerinde sadece bir kırmızı kart gördü. Belki biz o günleri özlüyoruz. Metin Oktay'ın Can Bartu ile forma değiştirdiği günleri özlüyoruz belki.'' sözlerini kullandı.

''TEKNOLOJİNİN BİLE ADİL KULLANILDIĞI BİR YARIŞ İSTİYORUZ''

Süper Lig'de adil bir yarış olmasını istediklerini belirten Cengiz, ''Galatasaray, durduk yere kimsenin şampiyonluğuna laf etmemiştir. Asaletini korumuştur. Rakiplerimizden de bunu bekliyoruz. Rakipler de iyi transferler yaptılar. Biz, adil bir yarış diliyoruz sadece. Teknolojinin bile dürüstçe kullanılmasını istiyoruz. Rakiplerimiz ne kadar düzgün olursa biz de o kadar düzgün ve güçlü oluruz.'' şeklinde konuştu.

''ŞİMDİ NEDEN GÜNDEME GELDİĞİNİ ANLIYORUM''

Riva ve Florya projelerinin fesih işlemlerine başlaması hakkında da konuşan Galatasaray Başkanı, ''Emlak Konut'un fesih bildirimine çok şaşırdım! Son Divan'da Kemerburgaz konusunun durup dururken neden gündeme geldiğini anlamamıştım ama şimdi anlıyorum. Devletimiz asla bir sivil toplum kuruluşunu karşısına almaz. Biz Galatasaray'ı düşünüyoruz. Bazı şeylere komplo teorisi demiyorum ama son Divan Toplantısı'nda Kemerburgaz nereden gündeme geldi onu düşünüyorum. Bize verilen alan sakat. Sanki orası boş ve biz gitmiyor algısı var. Riva-Florya'da beklediğimizi bulamadık. Emlak Konut'un da bulamadığı ortada. Çözüm bulmaya çalışıyoruz. Bizim pozisyonumuz Galatasaray. Zarar getirecek hiçbir eylem içinde olmayız. Buna da izin vermeyiz. Zaten devletimizin de öyle bir amacı yok.'' dedi.

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