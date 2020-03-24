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Spor

Mustafa Cengiz koronavirüs testi yaptırdı

Galatasaray Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz koronavirüs testine girdi. Başkan Cengiz başvurduğu hastaneyi açıklamazken bu konuyu titizlikle yürütüp test sonuçlarını beklediğini ifade etti.

DHA24 Mart 2020 Salı 17:10 - Güncelleme: 24 Mart 2020 Salı 17:10
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Öte yandan Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay ve Kaan Kançal, koronavirüs testi yaptırmak üzere gün içinde hastaneye gittiler.

Sarı-kırmızılı kulübün Başkan Yardımcısı Yusuf Günay, tedbir amaçlı koronavirüs testi yaptırmak için Ulus'ta bulunan özel bir hastaneye başvururken, Günay'ın kısa bir süre önce böbreklerinden operasyon geçirdiği için 24 saat hastanede tutulacağı ve bu sürede koronovirüs testi sonuçlarını da hastanede bekleyeceği öğrenildi. Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcılarından Kançal ise hastane girişinde test için mi geldiniz şeklinde yöneltilen soruya, "Evet" diyerek cevap verdi.

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