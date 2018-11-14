Mustafa Cengiz TFF'yi istifaya davet etti
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında konuştu.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.
"LOCAMDA DA SEYREDEMEYECEĞİM"
Derbiyle ilgili olarak PFDK'dan ikinci bir ceza almalarıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Asil duruşumuza rağmen bize karşı olan saldırılar azalmadı. Bilakis dün bütün camiayı sarsan artı cezalar verildi. Locamda da seyredemeyeceğim, ben Galatasaray'dan ayrılamam." dedi.
"FENERBAHÇE GİBİ SOKAK JARGONU..."
Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Mustafa Cengiz "Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip takımın resmi sitesinde kullandığı sokak jargonuna döner. Kendilerini ayak üstü demeçleri nedeniyle uyarmamıza rağmen bu açıklamaları devam etti." diye konuştu.
"FATİH TERİM'E LAF SÖYLETMEYİZ"
Sarı-lacivertli rakiplerinden teknik direktör Fatih Terim'e yönelik açıklamalara tepki gösteren Mustafa Cengiz "Camiamızdan kimseye laf söyletmeyiz. Hele ki dünya çapında bir marka olan hocamız Fatih Terim'e yapılan açıklamaları kınadık, ikinci başkan düzeyindeki açıklamaları dikkate almak istemedik." ifadelerini kullandı.
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşma yaptığı sırada Galatasaray Lisesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Bu arızanın giderilmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz konuşmasınız sürdürdü.
"RÖVANŞ ALINIR GİBİ, SAKATLAR VARKEN..."
PFDK'nın kararlarını eleştiren Mustafa Cengiz, "Özellikle bir rövanş alınır gibi, bu kadar sakat da varken, oyuncularımıza haksız sevkler ve aşırı cezalar verildi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbolda böyle bir ceza görülmedi. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta! Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz." açıklamasını yaptı.
Başkan Mustafa Cengiz'in PFDK kararlarına yönelik açıklaması sırasında birkez daha elektrikler kesildi. Sorunun gişderilmesinin ardından Mustafa Cengiz sözlerine kaldığı yerden devam etti.
"TÜRKİYE'NİN EN BÜYÜK MARKASIYIZ"
Açıklamalarına devam eden Mustaf Cengiz, "Tahkim Kurulu'na iyi bir savunma yaptık fakat yetmedi hiçbir suç yokken Schalke maçından önce bize ceza verdiler. Bunun olumsuz etkileri oldu. Bunu şiddetle kınadık. Çünkü Galatasaray, sporda Türkiye'nin en büyük markasıdır, kimse alınmasın. Rakiplerimiz de bunun için çalışsın." dedi.
"YA DÜZELTİLİR YA DA TFF İSTİFA EDER"
Aldıkları cezaların düzeltilmesi gerektiğini vurgulayan Mustaf Cengiz, aksi halde TFF'nin istifa etmesi gerektiğini "Bize kılıç çekilmemiş, bize savaş açılmış! Son kararlar bunu gösterdi. Bize yapılan bu hukuksuzluğun karşısındayız. Bize yapılan bu hukuksuzluk ya düzeltilir ya da federasyon görevden çekilir." sözleriyle dile getirdi.
"RAKİPLERİN MEDYALARINA SÖYLÜYORUM..."
Mali anlamda iyi yolda olduklarını belirten Mustafa Cengiz "Futbolculara 345 milyon TL ödedik ama zorlanıyoruz. Devletin kulüplere yardım etmesi lazım. Vergi borcumuzu ödedik, bize 'Vergi hırsızı' diyorlardı. Rakiplerin medyalarına söylüyorum, ayıp ediyorsunuz, vergi ile ilgili yazacaksanız şimdi bunu yazın." dedi.
"172 KOMBİNME SATMIŞIZ, GÜLÜMSEME HAKKIMI..."
Basketbolla ilgili taraftarların eleştirilerine değinen Mustafa Cengiz "Basketbolda zorlu bir fikstür çektik. Bu sizi yanıltmasın. Ben başarılı olacaklarına inanıyorum. Önemli bir menajere vereceğimizin 2 katına takım kurduk. Basketbol için bizi o kadar eleştirdiler, 172 kombine satmışız, gelirimiz 81 bin TL. Bu kadar basketbolu seven arkadaşlarımız var satılan kombine sayısı bu. Buna gülümseme hakkımı kullanıyorum." ifadelerini kullandı.
"OCAK'TA G.SARAY'I DÜŞÜNEMİYORUM; SANIRIM..."
Taraftarlara mesaj yollayan Mustafa Cengiz "Bazı taraftarlar şampiyon olmamışız gibi bizlere laf ediyor. Lütfen şükredelim. Şampiyonlar Ligi'nde 4 maçta forvetsiz elde ettiğimiz gelir, Süper Lig'de 34 maçta elde ettiğimiz gelirden fazla. Benimle selfie çektirenlerin 3-4 tanesi forvet diyor. Bizim A, B, C planlarımız vardı. Yetki ve sorumluluk Abdürrahim Bey ve teknik heyettedir. Bende de kusursuz sorumluluk var. Ben de sorumluyum. Ocak'ta Galatasaray'ı tahmin edemiyorum. Sanırım onu fark edip Galatasaray'ı durdurmaya çalıştılar" diye konuştu.
"EĞER KALIRSAM; BU BORCU BİTİRECEĞİM"
Sarı-kırmızılı kulübün başkanı ayrıca "Eğer kalırsam, bu borcu bitireceğim. Bunu şart olarak söylemiyorum yanlış anlaşılmasın. Yönetim kurulumuz müthiş çalışıyor, hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.
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