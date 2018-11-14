Mustafa Cengiz TFF'yi istifaya davet etti

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, sarı-kırmızılı kulübün divan kurulu toplantısında açıklamalarda bulundu.

"LOCAMDA DA SEYREDEMEYECEĞİM"

Derbiyle ilgili olarak PFDK'dan ikinci bir ceza almalarıyla ilgili konuşan Mustafa Cengiz, "Asil duruşumuza rağmen bize karşı olan saldırılar azalmadı. Bilakis dün bütün camiayı sarsan artı cezalar verildi. Locamda da seyredemeyeceğim, ben Galatasaray'dan ayrılamam." dedi.

"FENERBAHÇE GİBİ SOKAK JARGONU..."

Fenerbahçe'ye göndermede bulunan Mustafa Cengiz "Biz küfürlerle hitap etmeyiz. Aldığımız kültür nedeniyle belirli seviyede cevap veriyoruz. Yoksa iş rakip takımın resmi sitesinde kullandığı sokak jargonuna döner. Kendilerini ayak üstü demeçleri nedeniyle uyarmamıza rağmen bu açıklamaları devam etti." diye konuştu.

"FATİH TERİM'E LAF SÖYLETMEYİZ"

Sarı-lacivertli rakiplerinden teknik direktör Fatih Terim'e yönelik açıklamalara tepki gösteren Mustafa Cengiz "Camiamızdan kimseye laf söyletmeyiz. Hele ki dünya çapında bir marka olan hocamız Fatih Terim'e yapılan açıklamaları kınadık, ikinci başkan düzeyindeki açıklamaları dikkate almak istemedik." ifadelerini kullandı.

Sarı-kırmızılı kulübün başkanı Mustafa Cengiz'in konuşma yaptığı sırada Galatasaray Lisesi'nde elektrik kesintisi yaşandı. Bu arızanın giderilmesinin ardından başkan Mustafa Cengiz konuşmasınız sürdürdü.

"RÖVANŞ ALINIR GİBİ, SAKATLAR VARKEN..."

PFDK'nın kararlarını eleştiren Mustafa Cengiz, "Özellikle bir rövanş alınır gibi, bu kadar sakat da varken, oyuncularımıza haksız sevkler ve aşırı cezalar verildi. Böyle bir şey olamaz. Türk futbolda böyle bir ceza görülmedi. Bize 40 hafta, rakibe 14 hafta! Dinamit atan maalesef rakip. Biz eşitlik istiyoruz." açıklamasını yaptı.