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  • Mustafa Cengiz ve Ali Koç... Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçında dostluk rüzgarları
Spor

Mustafa Cengiz ve Ali Koç... Galatasaray HDI Sigorta - Fenerbahçe Opet maçında dostluk rüzgarları

Misli.com Sultanlar Ligi 25. hafta maçında, Fenerbahçe Opet Kadın Voleybol Takımı, Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk oldu. Sarı lacivertli takımın sahadan 3-0 galip ayrıldığı maçta başkanlar Ali Koç ve Mustafa Cengiz karşılaşmayı beraber izlediler.

DHA23 Ocak 2021 Cumartesi 18:34 - Güncelleme: 23 Ocak 2021 Cumartesi 18:44
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Fenerbahçe Opet'in Misli.com Sultanlar Ligi 25'inci hafta maçında Galatasaray HDI Sigorta'ya konuk olduğu karşılaşmayı sarı-kırmızılıların başkanı Mustafa Cengiz ile sarı lacivertli kulübün başkanı Ali Koç ve yöneticiler de izledi. İki başkan maç öncesi yumruk selamı verip birbirlerine başarı diledi.

"MESUT OL" KAMPANYASINA DESTEK

Bu arada, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç tarafından başlatılan "Mesut Ol" kampanyasına sarı-lacivertli oyuncular da destek verdi. Voleybolcular, maçın ardından soyunma odasında cep telefonlarından "Mesut Ol" yazıp 1907'ye SMS attı.

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