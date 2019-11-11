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Mustafa Cengiz: Yapacağımız işler var, kulüp menfaatleri seçimi göstermiyor

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.

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Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.

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