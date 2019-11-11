Mustafa Cengiz: Yapacağımız işler var, kulüp menfaatleri seçimi göstermiyor
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yapacakları işlerin olduğunu ve kulüp menfaatlerinin seçimi göstermediğini ifade etti.
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