Mustafa Cengiz: Yeter ki dostluk bozulmasın

18 Şubat 2020 Salı20:02 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 20:02

Derbide Kadıköy'de olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede Jean Michael Seri'nin içinde bulunduğu penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerini belirtti.

Fenerbahçe maçı öncesinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, bizim değerli rakiplerimiz hepsi. Asla düşmanımız değiller. Biz orada 6-0 da kaybettik, 6-0 da kazandık, 7-0 da kazandık. Yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerine yer verdi.