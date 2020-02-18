İSTANBUL 11°C / 3°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,0681
  • EURO
    6,5518
  • ALTIN
    310.74
  • BIST100
    119574
  • Haberler
  • >
  • Spor
  • >
  • Mustafa Cengiz: Yeter ki dostluk bozulmasın
Spor

Mustafa Cengiz: Yeter ki dostluk bozulmasın

Galatasaray Spor Kulübü Başkanı Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen 1905 Derneği açılışında basın mensuplarına gündeme dair açıklamalarda bulundu.

18 Şubat 2020 Salı20:02 - Güncelleme: 18 Şubat 2020 Salı 20:02

Derbide Kadıköy'de olacağını dile getirerek sözlerine başlayan Mustafa Cengiz, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u konuk ettikleri mücadelede Jean Michael Seri'nin içinde bulunduğu penaltı pozisyonu hakkındaki görüşlerini belirtti.

Fenerbahçe maçı öncesinde birlik ve beraberlik vurgusu yapan Cengiz, "Fenerbahçe, Beşiktaş, Trabzonspor, Eskişehirspor, Bursaspor, Adanaspor, Kocaelispor, bizim değerli rakiplerimiz hepsi. Asla düşmanımız değiller. Biz orada 6-0 da kaybettik, 6-0 da kazandık, 7-0 da kazandık. Yeter ki bu ülkedeki dostluk bozulmasın." ifadelerine yer verdi.

Ailesinin sırtında taşıdığı Zeynep öğretmen öğrencilerine güç veriyor

Öne Çıkan Haberler

İlginizi Çekebilir

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?
ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

ABD askerlerini kovuyorlar! Bölgedeki diğer ülkelerde domino etkisi yapar mı?

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik
Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Dengeleri değiştirecek gelişme! BM resmen ilan edecek: Atina'da büyük panik

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama
Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Moskova'daki İdlib zirvesi sona erdi: Türkiye'den ilk açıklama

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti

Dünya devleri gözünü Türkiye'ye dikti
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.