Mustafa Cengiz: ''Yuvana hoş geldin Arda''

05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:57 - Güncelleme: 05 Ağustos 2020 Çarşamba 19:57

Galatasaray'da Arda Turan'ın dönüşü sonrası Başkan Mustafa Cengiz'den ilk açıklamalar geldi.

Mustafa Cengiz ilk açıklamasında; "Arda Turan'ın imzası bir transfer imzası değil, yuvasına geri dönüş imzası. Arda, bu yuvada yetişmiş bir kardeşimiz, değerli bir sporcu, Türkiye'yi ve Türk sporunu başarıyla temsil etmiş bir insan." dedi.

Mustafa Cengiz sözlerinin devamında; "Biraz gecikmeli de olsa yuvaya döndü. Taşlar yerli yerine oturdu, su aktı ve yolunu buldu. Doğru şekilde, doğru usullerle, teknik heyetimizin talebi doğrultusunda oldu. Biz teknik heyetimizin taleplerini çok ciddiye alırız." dedi.

"YUVANA HOŞ GELDİN ARDA"



Mustafa Cengiz, Fatih Terim ile ilgili; "Bizlere şampiyonluk yaşatmış teknik direktörümüzün riyasetinde, onun taleplerini ciddiye alırız. Arda da teknik heyetimizin istediği oyunculardan biriydi. Bizim de niyetimiz ile uyuştu. Kendisine yuvana hoş geldin Arda diyorum." dedi.

Başkan Cengiz son olarak; "Galatasaray Spor Kulübü, Galatasaray Camiası çok büyük bir camiadır. Kucaklayıcıdır, affedicidir. Birliktelik, beraberlik ruhu içinde dünyanın en büyük kulüplerinden biri olmuştur. Bizi yaşatan ruh da budur. Arda da bu ruhun parçalarından biridir." dedi.